Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook отметил, что состоявшиеся отставки Гончарука и Рябошапки говорят о сопротивлении части украинской власти западными «глобалистам»

«Я не стал ничьим слугой» — пафосно провозгласил вчера Рябошапка перед тем, как сбежать из зала Верховной Рады, побоявшись ответить на вопросы депутатов.

Да, Рябошапка, Гончарук и прочие грантоеды — это не слуги, а рабы глобалистской западной элиты (Сороса и компании). Откровенные марионетки-грантоеды, выращенные на западных ценностях и западных грантах, и не представляющие из себя за пределами этой поддержки ровным счётом ничего, и потому абсолютно зависимые от своих кураторов-хозяев. Отставка Рябошапки как бунт Зеленского против Запада или его имитация. Главные темы соцсетей 6 марта © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

События последних двух дней демонстрируют, что та часть украинской власти (и не только в «Слуге народа»), которая не контролируется полностью западными «глобалами», решилась на сопротивление. Существенно проредив ряды грантоедов во власти, уничтожающих не только рейтинг Зеленского, но и всю Украину. И расклад во вчерашнем голосовании за отставку Рябошапки более чем показательный: прозападные «ЕС», «Голос» и «Батькивщина» вместе с грантоедской частью «Слуги народа» против остальной части «СН» вместе с «Оппозиционной платфоромой».

При этом вопрос контроля над правоохранительной системой тут не менее важен, чем над правительством. В сегодняшних украинских реалиях без нормально работающей правоохранительной системы и наведения элементарного порядка в стране власть не сможет обеспечить ни рост экономики, ни вообще восприниматься полноценной властью.

Из всех правоохранительных структур сейчас едва ли не единственной, кто относительно успешно справляется со своими задачами, является, пожалуй, СБУ. Близкий лично к Зеленскому (в отличие от навязанных с Запада «соросят» Рябошапки и Сытника) Баканов не попадает в скандалы, освоился на должности, выиграл ряд кадровых битв, а СБУ периодически отлавливает коррупционеров на разных уровнях и даже задержала одного из ключевых лидеров ИГИЛ. Контраст и с СБУ времен Порошенко-Грицака, и с ГПУ Рябошапки вкупе с НАБУ Сытника, налицо. Смолию приготовиться? Кого и почему следующим отправит в отставку Зеленский © Julia Berezovska/ Press office NBU

Кстати, о Сытнике. Он пока остался последним из числа грантоедов на ключевых постах во власти. Но, похоже, это ненадолго. Еще в феврале в Верховную Раду был внесен проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ, подготовленный депутатами от «Слуги народа» Артемом Дмитруком, Алексеем Леоновым и другими. Эти же депутаты, кстати, были и одними из инициаторов постановления о недоверии Руслану Рябошапке.

Попытки грантоедов полностью подмять под себя власть и продолжать политику в духе Порошенко, и, как следствие этого — неуклонное падение рейтингов Зеленского и «Слуги народа», наконец привели к тем действиям Зеленского и его окружения, которые впервые за много месяцев можно оценить как адекватные.

Рассчитывать на кардинальное изменение политики и существенное улучшение ситуации в стране, пожалуй, все же не стоит, но логика политического самосохранения будет подталкивать власть к шагам, которые объективно могут позволить хотя бы стабилизировать ситуацию в пока неуклонно деградирующей после евромайдана Украине.