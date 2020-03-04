Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что хоть у возможных назначенцев в состав Кабмина опыта побольше, чем у их предшественников, но главной проблемой украинской власти остается отсутствие единой команды управленцев

Спрос на профессионалов.

Подтверждается мое предположение, что маятник качнется в сторону профессионалов. И возможный премьер имеет больше опыта управления. Возможно, не столь большой как хотелось бы. Но он был губернатором, в налоговой послужил, был руководителем на предприятиях.

Но больше опыта у Шмыгаля чем у Гончарука. Явно, что если тот заехал, то этот зайдет. На самокате кататься не будет. Есть Иван Плачков как возможный министр энергетики. Он опытный министр. «Будет Шмыгаль. Временно»: Фесенко рассказал, кто займет место Гончарука © Facebook Владимира Фесенко

К сожалению, нет единой команды. Команду должен не кто-то, а сам премьер. А дальше творчество. Мы же имеем сборную солянку от олигархов, президента, хотелок влиятельных лиц. И конечно МВФ не осталось в стороне от формирования команды.

Вот и получается, какое имеет значение фамилия боцмана со свистком, если курс корабля не меняется и капитан прежний. Команда бегает по палубе, а корабль по прежнему идет в сторону айсберга, который символизирует мировой кризис во всех вопросах. Он уже рядом где-то. Хочется для страны хороших результатов, но пока не вижу объективных предпосылок. Но тенденция пошла.

Это говорит о том, что с улицы набирать на велосипедах не проходит. Нужны профессионалы. Однако, мало их собрать. Профессионалы штучный товар. Как в медицине, лишь супер профессионалы способны спасти больного в четвертой стадии и оставить его жить. И команду нужно собрать и заставить работать под управление главного хирурга как единый организм без сбоев и оглядок на хотелки кураторов. Иначе нас ждет полная инвалидность и развал страны.