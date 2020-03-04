Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook пояснил, чем вызван указ правительства Белоруссии о поднятии акцизов на автомобильное топливо и как это отразится на внутреннем рынке страны

О принуждении РФ к поставкам нефти в РБ.

В Беларуси задним числом подняли ставку акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Информация о подписании указа появилась 3 марта, а ставки подняли с 1 марта.

Для белорусских НПЗ ставка акциза применяется с коэффициентом 0,25, то есть пониженным. Мера направлена на «исключение необоснованного импорта топлива и повышение привлекательности переработки нефти на белорусских НПЗ». Белоруссия допускает реверсные поставки нефти из Польши по «Дружбе» в 2020 году © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Фактически, данным указом Минск пытается принудить российские нефтяные компании, у которых есть сеть АЗС в РБ, согласиться на предложенную им давальческую схему поставок нефти в РБ. Какие условия являются актуальными — не ясно, но ранее речь шла о схеме 80/20 в пользу НПЗ, то есть российским компаниям доставалось бы 20% нефтепродуктов из переработанной российской нефти.

Понятное дело, что «Роснефть» и «Лукойл» от такого щедрого предложения отказались. Топливо из РФ напрямую они импортировать не могут — это запрещено с 2019 года, поэтому, вероятно, везли его из Прибалтики. Теперь же есть риск того, что топливо останется только на заправках «Белнефтехима».

РБ, безусловно, суверенна в принятии решений, пусть даже и задним числом и явно дискриминационных, — в конце концов, у каждой правовой системы есть свои неправовые особенности — но и Россия тоже обладает правом отказаться подобного предложения. С Москвой компания Алекперова как-то договорится, а «Роснефть» проживёт и без белорусского рынка. Запас прочности у компаний вполне достаточный, чтобы пережить и сезон ремонта на европейских НПЗ.

Проживёт ли белорусский потребитель без нефтепродуктов и нефти пока власть не наладит альтернативные схемы поставок, чтобы не «стоять на коленях» — на этот вопрос мы узнаем ответ в ближайшее время.

Но суверенитет и есть суверенитет. За всё приходится платить.