Замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что для полной перезагрузки правительства у Зеленского просто нет подходящих кадров

Как говорил классик, «мы на пороге грандиозного шухера». Эксперимент с Гончаруком не удался. Кто за это ответит? © kmu.gov.ua

Разберем ситуацию в преддверии 4 марта и переформатирования правительства. Экономическая ситуация не ахти, от слова совсем: пункт номер раз, Держстат фиксирует снижение темпов роста экономики (в октябре-декабре 2019 вырос лишь на 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах: 4,1%, и 4,6%. Далее полный швах с промышленным производством (минус 1,8% по прошлому году). По январю ситуация еще хуже — не выполняется бюджет по поступлениям на 25% и тут на Гройсмана уже пинать не выходит. Вишенка на торте — рост гос. долга на 6 млрд. В общем, как говорится, пахнет жаренным.

Политические нюансы не отстают от экономических, не зря один декоммунизированный философ писал про экономический базис и полит. настройку. Так вот, по выше изложенным причинам Кабмину не доверяет 66% населения. Пока этот антирейтинг не перекинулся на Зеленского, но в офисе Президента уже нервно закурили. На полую перезагрузку правительства нет ни кадров ни лавки запасных, не из Слуг же народа набирать!?

Базовый вариант для Президента на сегодняшний день выглядит так — частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашквареных министров. Тех кто уже «отличился» по полной программе, Милованов — «дэбил» (тут все ясно), Зоряна Скалецкая залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, тех товарищей, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника.

В таком случае могут назначить в.и.о., почему так? Тот шорт-лист, что муссируют с неделю в прессе на голову не налазит. Аваков, это явное усиление Коломойского, как и Витренко, а после многомиллионных премий фамилию Витренко лучше не упоминать в слух. Тигипко — кучмист старой закалки, который себе на уме, и в неподходящий момент как всегда исчезнет, Хорошковский, давно оторван от украинских реалий. Так в отсутствии сменщика базовый сценарий — в.и.о. один из вице-премьеров. Сейчас все чаще говорят про свеже назначенного Дениса Шмыгаля. Он достаточно хороший баланс для команды В.Зеленского, где преобладают выходцы с Юго-Востока.

Без критики воспринимается всеми политическими силами, и не имеет явных врагов в политикуме. В данном случае, отсутствие политического прошлого и политических амбиций играет ему в плюс, ведь снимает для В.Зеленского риски конкуренции. В таком развитии ситуации, вариант будет в целом верным, ибо торги за кресло полноценного премьера могут затянуться. Неспроста ж его назначали несколько недель назад в правительство!?