За прошлый год Украина набрала 410 млрд долгов для покрытия дыры в госбюджете. И при этом в декабре оказалось с дефицитом в 75 млрд гривен! Падение реального сектора экономики в стране замещается ростом долговых обязательств. Это путь к дефолту. Который может грянуть в любой момент. Но, похоже, иного пути очистки страны от соросят и прочих кровосисей у Украины уже нет.
Признаками приближающегося дефолта является очередной провал продаж ОВГЗ. Второй по счету в этом году и за все годы строительства долговой пирамиды.
Из предлагаемых вчера на аукционе облигаций со сроками обращения 140 дней, 518 и 1092 дня на общую сумму по номиналу 4,5 млрд гривен — продано всего бумаг на 1,529 млрд, т.е. на треть.
Ранее спрос превышал предложение в 2-3 раза.
Если же покупатели ОВГЗ начнут вместо гривны скупать валюту и выводить ее из Украины, то это будет означать, что пошел процесс обрушения пирамиды и выхода на сценарий дефолта.