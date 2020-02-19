Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что уже второй в этом году аукцион по продаже украинских ОВГЗ завершился неудачно

За прошлый год Украина набрала 410 млрд долгов для покрытия дыры в госбюджете. И при этом в декабре оказалось с дефицитом в 75 млрд гривен! Падение реального сектора экономики в стране замещается ростом долговых обязательств. Это путь к дефолту. Который может грянуть в любой момент. Но, похоже, иного пути очистки страны от соросят и прочих кровосисей у Украины уже нет. Гончаров: Украину от лицемерных «соросят» спасет только дефолт © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Признаками приближающегося дефолта является очередной провал продаж ОВГЗ. Второй по счету в этом году и за все годы строительства долговой пирамиды.

Из предлагаемых вчера на аукционе облигаций со сроками обращения 140 дней, 518 и 1092 дня на общую сумму по номиналу 4,5 млрд гривен — продано всего бумаг на 1,529 млрд, т.е. на треть.

Ранее спрос превышал предложение в 2-3 раза.

Если же покупатели ОВГЗ начнут вместо гривны скупать валюту и выводить ее из Украины, то это будет означать, что пошел процесс обрушения пирамиды и выхода на сценарий дефолта.