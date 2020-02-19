Бывший глава МВД Украины (2011-2014) Виталий Захарченко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему нынешняя власть пытается представить расстрелявших милиционеров и беркутовцев «группу Парасюка» - самостоятельными фигурами, не связанными с главарями Майдана

Простые хитрости преступников.

Как написал главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook история с так называемым расследованием дела Майдана получила продолжение в связи с «группой Парасюка».

«Из проекта пидозры, которую хотели вручить Юськевичу, вытекает, что следствие считает: лидеры Майдана противостояния с Януковичем не хотели. А "неправильно понявшие цели протеста" львовяне из группы Парасюка сами, по своей инициативе, решили расстрелять милицию, чтоб сорвать компромисс власти и оппозиции. Не получая при этом никаких приказов от тогдашних вождей оппозиции (то есть от Кличко, Яценюка, Тягнибока, Порошенко, Турчинова и Луценко) либо от иных лиц, заинтересованных в эскалации противостояния», — написал Гужва. Захарченко: Шесть лет назад в Киеве начались события, которые сегодня продолжаются как гражданская война на Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Думаю, что данное, весьма знаковое, событие требует небольшого профессионального пояснения.

То, что мы сейчас наблюдаем, ни что иное, как жалкая попытка истинных руководителей и настоящих виновников в убийствах на майдане, провести классическую преступную схему. А именно, списать на подходящего исполнителя всю вину за свое преступление. Сколько раз, за свою милицейскую карьеру, я наблюдал подобный прием, и, поверьте, он понятен любому следователю.

Я уже много раз говорил, что стрелки, исполнители кровавых расстрелов будут бесследно исчезать или пытаться привлечь внимание СМИ, чтобы спасти себя. Такая же участь ждет Парасюка, который может «неожиданно» отойти в мир иной, как только захочет рассказать о заказчиках. Но речь сейчас не о нем — с Парасюком и ему подобными все ясно — они просто убийцы.

Главный вопрос, как в любом расследовании, кто организатор преступной группы, кто завозил оружие, кто отдавал приказы, кто, в конце концов, ответственный за совершенный в 2014 году вооруженный государственный переворот и разрушение государства. Стоит помнить, что именно кровавые преступления на майдане 6 лет назад запустили маховик гражданской войны в Донбассе, которая идет по сей день.