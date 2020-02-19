Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что ЛДНР после отставки Суркова продолжат двигаться по тому же направлению, которое предполагает в политике и праве интеграцию с Россией, а в экономике - деградацию

ЛДНР после Суркова.

Отставку Суркова нужно рассматривать как ещё один шаг по превращению ЛДНР из непризнанных республик в непризнанные регионы России. Никакого возврата ЛДНР Украине уже не будет. Республики уже не нужны Украине, но пока ещё недостаточно нужны России.

ЛНР и ДНР де-факто являются именно непризнанными регионами РФ, во главе которых находятся не главы республик, а губернаторы, которые, в отличие от своих российских коллег, не имеют прямого выхода ни на федеральное правительство, ни на Путина. Последним главой ДНР был покойный Захарченко, который обладал как силовым, так и финансовым ресурсом для демонстрации недовольства политикой Москвы. Ни Пушилин, ни Пасечник им не обладают. Степень их свободы определяется либо попустительством, либо недосмотром со стороны Москвы.

ЛДНР после Суркова продолжат двигаться по тому же направлению, по которому они двигались во времена позднего Суркова. В политике и праве это интеграция с Россией, в экономике — деградация. Сурков отправлен в отставку. Путин подписал указ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В краткосрочной перспективе контур безопасности перенесут с российко-республиканской на республиканско-украинскую границу. Процедуру прохождения российско-республиканской границы упростят. Процедуру прохождения границы с Украиной наоборот усложнят.

Власть продолжит принуждать граждан к выбору юрисдикции и лояльности к новым государственно-правовым реалиям. В частности, граждан ЛДНР паспортизируют, методом кнута и пряника: пряником является российское гражданство, кнутом — республиканские органы власти, чьи сотрудники ворчат при виде украинских документов, подлинность которых часто приходится доказывать. Заодно МВД ЛНР и ДНР создают свои дактилоскопические базы,чтобы знать всех, постепенно вычистят лишнее оружие и боеприпасы. Также заставят прекратить нелегальный и полулегальный бизнес.

А вот с экономикой в республиках всё очень печально: металлургия на ладан дышит, в угольной промышленности жесточайший кризис с простоями шахт, неоплачиваемыми отпусками и увольнением шахтёров. Единственная точка роста — бюджетный сектор и госслужба — оттока бюрократии из ЛДНР не будет.

Что будет делать оставшийся куратор, который отвечал за экономику, с этими проблемами и персонажем, который их усугубил — речь о Курченко - не ясно.

Но если ничего не делать, то ЛДНР в перспективе лишится трети населения — кто-то пополнит ряды вахтовиков, которые ездят на заработки в Россию, а кто-то вообще уедет с концами.

Если порядок удастся навести, в перспективе 5-10 лет появятся шансы на присоединение республик к России — на правовом и институциональном уровнях к тому времени все будет к этому готово.