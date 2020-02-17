«Здоровый империализм» промышленного капитала России.
Показательная статистика из Киргизии (КР): в прошлом году из республики вывезли 73,4 тысячи тонн концентрата металлов. Вывозят преимущественно в Казахстан (50 тысяч тонн), Китай (около 18 тысяч тонн) и немного в Турцию (5 тысяч тонн).
Вывоз объясняется тем, что в самой республике нет возможности переработать. Причем, только золота в этом концентрате содержится 5,5 тонн, не считая серебра (14 тонн) и меди (9 тысяч тонн).
Весь золотой запас республики — 14,37 тонны золота. То есть только за один прошлый год небогатая республики «потеряла» почти треть золотого запаса. Причина потерь — промышленная недоразвитость. Кто неспособен перерабатывать — будет отдавать богатства недр более развитым соседям.
Как показывает статистика, неразвитостью КР пользуются ближайший сосед и союзник по ЕАЭС (Казахстан).
Учитывая постоянные трения между Бишкеком и Нур-Султаном по экономическим вопросам, думаю, что Москве было бы правильно воспользоваться моментом. Технологий и капитала у России достаточно для того, чтобы создать перерабатывающие предприятия на месте. Пока они будут строиться — предложить киргизской стороне давальческую либо концессионную схему по переработке концентрата. Для КР это будет намного выгоднее, чем просто вывозить сырье, а у российского промышленного капитала появится возможность закрепиться на стратегическом рынке на границе с Китаем.
Собственно, в подобных проектах и скрыты бонусы евразийской интеграции для России. Промышленный капитал, играя на противоречиях между соседями, должен осуществлять свою экспансию на менее развитые рынки Востока и требовать от правительства защиты внутреннего рынка от экспансии с Запада. Это и есть «здоровый империализм», который, как мы помним, является высшей стадией капитализма.