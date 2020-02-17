Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook пояснил, как Россия может, используя проблемы в промышленном секторе Киргизии, закрепиться в этой среднеазиатской республике

«Здоровый империализм» промышленного капитала России.

Показательная статистика из Киргизии (КР): в прошлом году из республики вывезли 73,4 тысячи тонн концентрата металлов. Вывозят преимущественно в Казахстан (50 тысяч тонн), Китай (около 18 тысяч тонн) и немного в Турцию (5 тысяч тонн).

Вывоз объясняется тем, что в самой республике нет возможности переработать. Причем, только золота в этом концентрате содержится 5,5 тонн, не считая серебра (14 тонн) и меди (9 тысяч тонн). Граница на замке: Киргизия пожаловалась на казахстанских таможенников в ВТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Весь золотой запас республики — 14,37 тонны золота. То есть только за один прошлый год небогатая республики «потеряла» почти треть золотого запаса. Причина потерь — промышленная недоразвитость. Кто неспособен перерабатывать — будет отдавать богатства недр более развитым соседям.

Как показывает статистика, неразвитостью КР пользуются ближайший сосед и союзник по ЕАЭС (Казахстан).

Учитывая постоянные трения между Бишкеком и Нур-Султаном по экономическим вопросам, думаю, что Москве было бы правильно воспользоваться моментом. Технологий и капитала у России достаточно для того, чтобы создать перерабатывающие предприятия на месте. Пока они будут строиться — предложить киргизской стороне давальческую либо концессионную схему по переработке концентрата. Для КР это будет намного выгоднее, чем просто вывозить сырье, а у российского промышленного капитала появится возможность закрепиться на стратегическом рынке на границе с Китаем.

Собственно, в подобных проектах и скрыты бонусы евразийской интеграции для России. Промышленный капитал, играя на противоречиях между соседями, должен осуществлять свою экспансию на менее развитые рынки Востока и требовать от правительства защиты внутреннего рынка от экспансии с Запада. Это и есть «здоровый империализм», который, как мы помним, является высшей стадией капитализма.