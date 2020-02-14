Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отмечает, что при повсеместном управленческом хаосе и экономически необоснованных тарифах, даже в рамках населенного пункта может происходить и рост, и понижение стоимости услуг ЖКХ одновременно

Нередко даже в рамках одного города происходит и рост, и понижение тарифов на тепло. Как результат — одни потребители возмущаются, другие — тихо радуются.

Видим определенный хаос на местах. Как поясняют в НКРЭКУ, некоторые воспользовались установкой правительства делать скидки в платежках предприятий теплоэнерго, некоторые — нет. В этом смысле вспоминается присказка, что овец стригут по длине шерсти. Возможно, у нас кто-то просто хочет больше "состричь". Экономика Украины в тени политических бурь. Главные темы украинских соцсетей 13 февраля © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Не будем забывать, что тарифы во многом формирует местная власть. И не исключено, что где-то она, не лояльно настроенная к центральной власти, просто саботировала ЦУ из Киева. Так, к примеру, могли поступить те, кто понимает, что уже не судьба на местных выборах сохранить свои посты. Вот и решили содрать побольше — перед уходом.

При этом понятно, что тарифы в большинстве своем необоснованны. Вот только нынешний парламент, как и предыдущий, не создает почему-то следственную комиссию по этому поводу.

Кроме возможного саботажа призывов центральной власти на местах, имеем место и элементарный бардак в самой центральной власти. В отсутствии толковых консультантов не очень, мягко говоря, профессиональные члены Кабмина принимают нереалистичные решения. И не принимают реально необходимые.

Как следствие — множество проколов, в том числе касательно обещанного снижения коммуналки. Что уже повлекло за собой снижение рейтингов всех представителей власти.