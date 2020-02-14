Нередко даже в рамках одного города происходит и рост, и понижение тарифов на тепло. Как результат — одни потребители возмущаются, другие — тихо радуются.
Видим определенный хаос на местах. Как поясняют в НКРЭКУ, некоторые воспользовались установкой правительства делать скидки в платежках предприятий теплоэнерго, некоторые — нет. В этом смысле вспоминается присказка, что овец стригут по длине шерсти. Возможно, у нас кто-то просто хочет больше "состричь".
Не будем забывать, что тарифы во многом формирует местная власть. И не исключено, что где-то она, не лояльно настроенная к центральной власти, просто саботировала ЦУ из Киева. Так, к примеру, могли поступить те, кто понимает, что уже не судьба на местных выборах сохранить свои посты. Вот и решили содрать побольше — перед уходом.
При этом понятно, что тарифы в большинстве своем необоснованны. Вот только нынешний парламент, как и предыдущий, не создает почему-то следственную комиссию по этому поводу.
Кроме возможного саботажа призывов центральной власти на местах, имеем место и элементарный бардак в самой центральной власти. В отсутствии толковых консультантов не очень, мягко говоря, профессиональные члены Кабмина принимают нереалистичные решения. И не принимают реально необходимые.
Как следствие — множество проколов, в том числе касательно обещанного снижения коммуналки. Что уже повлекло за собой снижение рейтингов всех представителей власти.