Пузырь депозитных сертификатов, или о чем молчит НБУ.

Мы уже привыкли слушать про перемоги от НБУ которые льются рекой уст нашего банковского регулятора. В тоже время есть кое-что, о чем НБУ предпочитает помалкивать. Зато расскажу я.

Я сформировал график стерилизации гривны Национальным банком за 2019 год и начало 2020 г. до 07.02.2020. Каждые 14 дней НБУ проводит выпуск депозитных сертификатов и морозит гривну на 14 дней по ставкам которые показаны на графике ниже.

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© Julia Berezovska/ Press office NBU

Как вы можете видеть по графику, обычно сумма такой заморозки в 2019 году до октября 2019-го колебалась в диапазоне 40-60 млрд гривен. и по ставке 16-18% такая работа НБУ обходится НБУ примерно 8.5 млрд гривен процентами в год. Но с октября 2019 года сумма стерилизации стала огромный образом расти.

В этом момент мы наблюдали укрепление гривны и продолжение выхода наших украинских банков из ОВДП Минфина. 07.02.2020 эта сумма достигла 188 млрд. И я практически уверен, что 21 февраля эта сумма может превысить 200 млрд гривен или по текущему курсу 8 млрд долларов.

Как вы понимаете, с этим надо что-то делать, ибо такое не может продолжаться вечно. Ведь 200 млрд гривен даже по ставке 11% будет обходится НБУ в 22 млрд гривен в год. А с учетом того что НБУ еще избавляется от своего дохода в виде облигаций Минфина… которые упали уже ниже 330 млрд гривен, то доход НБУ в бюджет намеченный в 40 млрд в этом году, может превратится в 25 млрд уже в 2021 году….

Но это еще не все. Ведь этот график — апогей монетарной политики НБУ — где денег просто нет в экономике…

Банки не только не выдают кредиты, они бегут даже из ОВДП Минфина… Что произойдет если 150 млрд гривен выбросят на рынок? Инфляция и девальвация сметет все успехи НБУ — одной большой волной… Вопрос только во времени…