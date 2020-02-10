Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд

Нужно 9 млрд долл. США на выплату валютных долгов в 2020 году! Леша, нет ощущения, что всё замечательно?

А Леше Гончаруку и невдомек, как можно не замечать, когда под шумок о крахе долгового рынка в Украине создаются условия, чтобы хитрые и циничные деньги покровителей соросят начали выкуп сильно подешевевших украинских активов, включая недвижимость. К примеру, инвесткомпания «Драгон Капитал» уже в I полугодии 2020 г. планирует завершить ряд крупных сделок в Украине на сумму свыше 200 млн. долл. США. Пример для Украины. Аргентина отказалась отдавать долги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кстати, в соответствии с официальными расчетами аналитиков Нацбанка, по отношению к ВВП размер валютных долгов, которые нужно погасить в 2020 году, составит почти 10% экономики Украины. Также по данным Минфина, в прошлом 2019г. государственный долг Украины вырос на 6 млрд долл. США и по состоянию на 1 января 2020г. составляет 84,4 млрд долл. США.

И Кабмин А. Гончарука продолжает платить всё по огромным долгам, и это страшно: где дальше брать деньги на пенсии, здравоохранение и образование. Ведь промышленность Украины продолжает падать и в 2020 году.

Что нас ждет впереди? Чудес не бывает, понятное дело — дефолт. И это еще будет мягкий сценарий.

Что делать? Создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций. Спасти нас могут только инвестиции. Для этого, во-первых, надо принять Закон Украины «О рынках капитала» (зарегистрированный проект уже давно в Раде); во-вторых, создавать и организовывать деятельность «Украинской корпорации развития» (аналогичные холдинги развития работают в 100 странах мира, в Украине нет ни одной такой корпорации).