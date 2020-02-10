Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса.

Валенса высмеял требования польского МИД к России о выплате репараций
Валенса высмеял требования польского МИД к России о выплате репараций
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее.

Валенса понимает: компенсаций не будет. Ни от Москвы, ни от Берлина. Ложная повестка дня.