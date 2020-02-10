Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса.
Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее.
Валенса понимает: компенсаций не будет. Ни от Москвы, ни от Берлина. Ложная повестка дня.
Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса. Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее. Валенса понимает: компенсаций не будет. Ни от Москвы, ни от Берлина. Ложная повестка дня.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 9, 2020