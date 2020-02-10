Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал слова экс-президента Польши Леха Валенсы о том, что нынешним политикам пора налаживать более конструктивные отношения с Россией

Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса. Валенса высмеял требования польского МИД к России о выплате репараций © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее.

Валенса понимает: компенсаций не будет. Ни от Москвы, ни от Берлина. Ложная повестка дня.

Уже не раз отмечал: польская правящая элита живёт в прошлом, не в настоящем. Так же считает экс-президент Польши Валенса. Он предложил польским властям смотреть не в прошлое, а в будущее. Валенса понимает: компенсаций не будет. Ни от Москвы, ни от Берлина. Ложная повестка дня. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 9, 2020

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