Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что сразу после выхода из Евросоюза в Великобритании заговорили о необходимости снять экономические санкции с России
Последствия Brexit.
Британия собирается снять часть экономических санкций против РФ. И даже часть экономических персональных ограничений.
Ведь теперь она не в ЕС и их санкционный режим — уже все.
О Солсбери уже и не вспоминают. Бюджет пополнять надо.
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