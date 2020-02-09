Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что сразу после выхода из Евросоюза в Великобритании заговорили о необходимости снять экономические санкции с России

Последствия Brexit. Немецкий депутат дал пессимистический прогноз относительно расширения ЕС после Brexit © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Британия собирается снять часть экономических санкций против РФ. И даже часть экономических персональных ограничений.

Ведь теперь она не в ЕС и их санкционный режим — уже все.

О Солсбери уже и не вспоминают. Бюджет пополнять надо.