Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отметил, что для реализации идеи нынешней власти о скоростном поезде в Одессу нужно потратить сумму, равную годовому ВВП Украины

Когда Омелян заявлял про «гиперлуп», все смеялись или плакали. Примерно те же эмоции вызывает и обещание нынешнего руководителя профильного министерства о поездках из Киева в Одессу на поезде за 1,5 часа.

Но, иронизируя над подобными высказываниями, мы зачастую не считаем нужным их более детально анализировать. А зря. Ведь когда мы просто саркастически улыбаемся, мы формируем образ «смешной власти». А это неправильно, так как реальный формат — это образ «тупой власти». «Гиперлуп расцвел?». Пассажиры «Укрзализныци» находят грибы в поездах © Facebook, Tanusha Laguta

Как тут не вспомнить знаменитую фразу, которую часто приписывают Талейрану: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Ведь что дает даже поверхностный анализ? Возьмем упомянутую выше идею скоростного поезда в Одессу.

Есть аналогичный проект в Великобритании по строительству скоростной железной дороги, которая соединит Лондон и промышленные центры севера страны, протяженностью более 500 км, по которой поезда будут двигаться со скоростью до 400 км/ч. Ее первоначальная себестоимость составляла 56 млрд. фунтов и по заверениям нынешнего премьера, уже выросла почти вдвое, то есть вполне возможно, достигнет 100 млрд фунтов.

И при прямом расчете не окупится никогда. Данная сума рассчитана для Великобритании, то есть в Украине ее нужно умножать вдвое-втрое. По сути, для реализации идеи нынешней власти о скоростном поезде в Одессу (1,5 часа из Киева), нужно потратить годовой ВВП нашей страны. А это уже не смешно. Это дебильно. И это даже страшнее коррупции.