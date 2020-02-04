«Европейский город спорта 2020» — город Кривой Рог сегодня утратил спортивную школу!
Жаль, сегодня прекращает свое существование филиал футбольной академии ФК «Шахтер» в г. Кривой Рог. Причина, как всегда, банальна — отсутствие финансирования.
Одиннадцать лет назад открывать филиал приезжали генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, директор детской академии Патрик фон Луивен и знаменитые игроки «Шахтера» и сборная Украины Дмитрий Чигринский и Вячеслав Шевчук. Строили амбициозные планы, но в настоящее время мы вынуждены констатировать, что детская академия, которая является многократным победителем городских и украинских турниров, которая входит в тройку лучших в городе, вынуждена прекратить свою деятельность.
Около 250 детей, которые мечтали стать игроками и играть в том числе за «Шахтер», сегодня были лишены этой возможности.
Детская академия, у которой была своя инфраструктура, чудесные тренеры и энтузиазм меценатов, всегда достойно представляла Кривой Рог на всеукраинских соревнованиях.
Очень жаль потерять то, что было достигнуто потом и кровью тысяч детей.