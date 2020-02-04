Бывший футболист и украинский спортивный функционер Тарас Стретович на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал решение ФК «Шахтер» закрыть филиал футбольной академии клуба

«Европейский город спорта 2020» — город Кривой Рог сегодня утратил спортивную школу!

Жаль, сегодня прекращает свое существование филиал футбольной академии ФК «Шахтер» в г. Кривой Рог. Причина, как всегда, банальна — отсутствие финансирования. Раньше у «Шахтёра» была душа © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Одиннадцать лет назад открывать филиал приезжали генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, директор детской академии Патрик фон Луивен и знаменитые игроки «Шахтера» и сборная Украины Дмитрий Чигринский и Вячеслав Шевчук. Строили амбициозные планы, но в настоящее время мы вынуждены констатировать, что детская академия, которая является многократным победителем городских и украинских турниров, которая входит в тройку лучших в городе, вынуждена прекратить свою деятельность.

Около 250 детей, которые мечтали стать игроками и играть в том числе за «Шахтер», сегодня были лишены этой возможности.

Детская академия, у которой была своя инфраструктура, чудесные тренеры и энтузиазм меценатов, всегда достойно представляла Кривой Рог на всеукраинских соревнованиях.

Очень жаль потерять то, что было достигнуто потом и кровью тысяч детей.