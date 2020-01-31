Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook рассказал, каковы основные цели визита Госсекретаря США Майка Помпео на Украину и в другие постсоветские страны

Большой Майки приехал нагибать плебеев. Спешу сообщить — бусики и зеркальца закончились. Их больше не будет. А вот за предыдущие дары заокеанских благодетелей местные плебеи до сих пор не рассчитались. Пришло время расчёта.

Трампу нужна ошеломительная победа на выборах. Нужна победа над демократами* с разгромным счётом. Визит в «не-Бангладеш»: что нужно госсекретарю США в Киеве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

После более чем неудачной политики США на постсоветском пространстве лучшее, что может заполучить Трамп от плебеев с этих косяков своих папередников, — это доказательства и подтверждение неудачной для Америки (которая Great Again) политики Клинтонов-Байденов, например на Украине.

По сути, приезд Помпео может означать одно — у Киева должок перед Белым Домом. А в Белом Доме сегодня Трамп.

Примерно тем же Майки будет заниматься и на других постсоветских объектах. Но, это уже не принципиально.

Главное, это Украина и то, что произошло тут с последние лет 15 и, особенно с 2013-го.

*Всё происходящее следует строго вектору Нового Мирового порядка, где позиция демократов — рудимент порядка Старого.