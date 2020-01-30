Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook пояснил, что предложение главы Минсоцполитики имело бы смысл, если бы граждане страны имели соответствующие доходы, а государство гарантировало бы стабильное развитие на десятилетия вперед

Профессионально непригодная «технократ» и по совместительству министр соцполитики Соколовская заявила, что украинцы должны откладывать на старость, чтобы не жить на мизерную пенсию. Если бы у нее были мозги, она понимала, что для этого необходимо два фактора:

1) доходы населения, превышающие текущие потребности, чтобы хватало и на жизнь сейчас, и на сбережения; Украинцы за месяц увеличили долг за коммуналку на $338 млн - Медведчук © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

2) стабильность гривны, финансовых учреждений и государственные гарантии, чтобы украинцы были уверены, что и сбережения через 10 или 20 лет не обесценятся, и финансовое учреждение, где накапливаются сбережения, не обанкротится.

Нет ни первого, ни второго, нет вообще никаких условий для долгосрочных сбережений в Украине. Но Соколовская — «технократ», поэтому: нет хлеба, ешьте пирожные.