Профессионально непригодная «технократ» и по совместительству министр соцполитики Соколовская заявила, что украинцы должны откладывать на старость, чтобы не жить на мизерную пенсию. Если бы у нее были мозги, она понимала, что для этого необходимо два фактора:
1) доходы населения, превышающие текущие потребности, чтобы хватало и на жизнь сейчас, и на сбережения;
2) стабильность гривны, финансовых учреждений и государственные гарантии, чтобы украинцы были уверены, что и сбережения через 10 или 20 лет не обесценятся, и финансовое учреждение, где накапливаются сбережения, не обанкротится.
Нет ни первого, ни второго, нет вообще никаких условий для долгосрочных сбережений в Украине. Но Соколовская — «технократ», поэтому: нет хлеба, ешьте пирожные.