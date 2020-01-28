Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook написал, что только Украина недопонимает роль СССР, который внес главный вклад в Великую Победу над нацизмом

Уверен в том, что только Украина недопонимает роль Советского союза, который внес свой вклад в Великую Победу. Я часто бываю в Европе и вижу, что есть памятники советским солдатам в Вене, Берлине, в Словакии. Там всегда свежие цветы и европейцы хорошо понимают, кто их на самом деле освободил. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Украина очень разная. И только люди, которые стремились к разделению украинцев по идеологической составляющей эту тему искусственно вбросили в дискуссию, которая до сих пор продолжается и разделяет Украину, в том числе и по территориальному признаку.

Я считаю, что ковыряться в истории — очень плохое дело. Превращаться из народа победителя, в народ вечно скорбящий по своим поражениям, нужно только тем, кто хочет подчинить нашу с вами волю и использовать Украину как марионетку для решения своих геополитических вопросов. Я считаю, что мы великий народ, не забудем подвиг отцов и дедов, будем их достойны и это будет самый лучший ответ всем тем, кто хочет сделать из нашей страны колонию.