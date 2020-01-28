Специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский на своей странице в соцсети Facebook вскрыл очередную реверсную схему, по которой «Нафтогаз» закупает российский природный газ в Нидерландах

Вот тут недавно Алексей Кучеренко возмущался постом великого журналиста и блогера всех времен и народов Найема о великих достижениях руководства Нафтогаза. Позволю себе не согласиться, с Алексей Юрьевичем. Ведь хитрож…..ь она беспредельна, особенно в условиях отсутствия государственного контроля над деятельностью госкомпании.

Новая формула цены на газ (для созвучия она у нас теперь будет Амстердам+) предполагает, что цена газа должна быть "не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией". Не только газ. Украина повышает ставки и теперь рискует потерять еще и транзит аммиака © en.agroday.com.ua

Это раз. А вот самое интересное, о чем не пишут на правительственном портале и известные блогеры.

«Газпром экспорт» сообщил о начале продаж газа через электронную торговую платформу (ЭТП) с точкой сдачи на газовом хабе TTF в Нидерландах. Первая торговая сессия с доставкой на февраль была запланирована на вторник, 15 января, следует из материалов компании. Результаты торгов «Газпром» не раскрыл.

Совпадение? не думаю. То есть вместо прямых договоров с Газпромом, где естественно не заложишь свой скромный маржинальный доход на старость, будет традиционная схема через швейцарскую прокладку Нафтогаза.

Да, цена несколько снизится, но переплаты в 50 долларов на тысяче кубометров сохранятся. Зато патриоты будут довольны. Это ж не какой-то вонючий российский газ, а молекулы свободы и смеха из Нидерландов. А смех и радость — они денег стоят.

Лох не мамонт, лох не вымрет. Думаю с этого товарищ Найем может начать свой следующий блог во славу мудрых руководителей Нафтогаза. Главное, чтобы мама была довольна, а этих лохов еще почитай 30 миллионов осталось. Поэтому работы еще — непочатый край.