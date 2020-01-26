Для особо забывчивых напоминаю, как 5 лет назад рождалось 2-е Минское соглашение. В середине января Украина начхала на Первое, начав наступление на Донецк.
Помнится, 17.01.15 Бирюков (советник Порошенко) радостно заявил, что теперь Украина покажет, «Насколько мы умеем бить по зубам». Спустя несколько дней в ответ началась операция под Дебальцево.
И вот тут-то Порошенко вдруг призвал подписывать Второе Минское соглашение…
Сейчас все чаще из Киева слышно о том, что надо начхать и на Второе… Хотят повторения?