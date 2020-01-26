Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в Facebook напомнил, как Украина, нарушив мирные доверенности, достигнутые в Минске, потерпела поражение под Дебальцево в 2015 году. После этого Петр Порошенко призвал подписать Второе Минское соглашение

Резников уполномочен заявить. А кто и зачем его уполномочил?

Помнится, 17.01.15 Бирюков (советник Порошенко) радостно заявил, что теперь Украина покажет, «Насколько мы умеем бить по зубам». Спустя несколько дней в ответ началась операция под Дебальцево.

И вот тут-то Порошенко вдруг призвал подписывать Второе Минское соглашение…

Сейчас все чаще из Киева слышно о том, что надо начхать и на Второе… Хотят повторения?