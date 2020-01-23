Выступление президента Украины Зеленского в Давосе не произвело впечатления. Никаких сенсационных заявлений он не сделал, его сторонники в своих соцсетях не нашлись, как прокомментировать спич главы государства. А вот противники всячески подчеркивали пустоту смыслов в его речи, гармонирующую с пустотой зала во время выступления украинского лидера

Потиттехнолог Тарас Березовец лично присутствовал на выступлении Зеленского и поделился впечатлениями: «Выступление президента Украины на 50-м Давосском форуме. Приветствие было на английском. Далее перешёл на украинский. Зал пустой. Особенно на контрасте с предыдущим спикером, премьером Пакистана Имраном Ханом. Зал был забит. На Зеленском почти все вышли».



Бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков сравнивал нынешнего президента со своим «боссом»: «Сравните две эпохи, сравните два Давоса. В обоих случаях — первый международный экономический форум после избрания. В обоих случаях — выступление Президента Украины. Занавес…»



Народный депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что никому не интересен президент Украины и его повестка: «В полупустом зале Давосского экономического форума Зеленский дважды пожаловался, что уже 248 дней работает президентом и заявил, что «мы готовы остановить войну на Востоке». Мы ее не начинали! Войну начала Россия. Арахамия пригрозил больше не приезжать в Давос, если Украине не дадут денег © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И когда президент говорил об остановке войны, в Донбассе убили 22-летнего воина…. Одиннадцатая жертва войны января 2020. Страшный счет. В январе 2020 уже погибло вдвое больше наших воинов, чем год назад. Где заявления властей о полном невыполнения РФ решений последнего саммита нормандской четверки в Париже? Где бессрочный режим тишины, обещанный до 31 декабря…. Власть нашла слова поздравить Путина с новым годом…. Годом, который уже за первые три недели, унес жизни 11 наших юных и прекрасных воинов».



Политолог Михаил Басараб тоже критиковал Зеленского за политику на Донбассе: «Главное из выступления Зеленского в Давосе. Россия только аннексировала Крым, а в Донбассе — просто «война в стране». Такой подход — это основа для уступок России, также утверждает, что на Донбассе война В Украине. С таким подходом вернуть ОРДЛО можно только через компромисс с «ЛДНР». Удивило это? Нет. Он официально движется в рамках этой концепции. На следующее заседание «нормандской четверки» Зеленский поедет студентом, который будет отчитываться о домашнюю работу трем учителям. Будет отвечать на вопрос: «что я сделал для оскорбленного Украиной Донбасса».



Блогер Ирина Медушевская предложила закрыть для президента международную трибуну, чтобы не позориться: «Президента Какаяразница зря в Давос отправили. Там другая целевая аудитория, она же 1+1 не смотрит вечерами, и про сериалы сватов и Голобородьку не в курсе, а о существовании 95 квартала совсем и не догадывается. А наш президент узконаправленный на народ, только тот в теме от этих всех перлов и хохм. Так что предлагаю принять закон о запрете выступлений президента заграницей, и оставить ему трибуну только для внутреннего потребления, а то опять полная арахамия на весь мир…»



Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко отметил, что заявленные Владимиром Зеленским на форуме в Давосе цели являются стратегическими, а их реализация должна рассчитываться на долгосрочную перспективу в 30-40 лет.

Ключевым, по моему мнению, меседжем во вчерашнем выступлении Президента Зеленского в Давосе было амбициозное заявление о цели Украины стать региональным лидером Центральной и Восточной Европы.

"К этому заявлению можно отнестись очень серьезно, как к стратегической задаче, рассчитанной на долгосрочную перспективу в 30-40 лет. И задаче вполне реализуемой.

Но для этого нужен план, а под него необходимы исполнители. На практике это должно означать пересмотр программы действий Правительства, возвращение в приоритеты научно-технологической и промышленной политики, адекватную политику НБУ и Минфина. Увидим?"