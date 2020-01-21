Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook прокомментировал намерение Гончарука преобразовать три министерства Кабмина в шесть

Лучше всего у нас в Кабмине научились выдавать выстрел в ногу за праздничный салют по случаю очередной реформы. Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Причем власти умудряются это делать с удручающей регулярностью. Будете горько смеяться, но в этот раз предусмотрена малая трансформация Кабмина А. Гончарука, а именно состав правительства будет изменен по формуле: вместо "премьер-министра + 17 членов Кабмина" предусматривается формула "премьер + 20".

О чем идет речь? Вместо 3 министерств создадут 6, в частности, вместо Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства создаются: 1) Министерство экономики и торговли; 2) Министерство аграрной политики и земельных отношений. Ну а насчет министра Тимофея Милованова тоже всё ясно — его увольняют.