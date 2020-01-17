Раввин из города Кфар-Сава Григорий Котляр (уроженец Донецка) в день языка иврит напомнил о тех, кто его возрождал. На своей странице в социальных сетях он привел перечень участников комитета, занимавшегося этим в начале прошлого века, где семь из восьми человек - представители Одессы, Екатеринослава, Галиции, Белоруссии и Прибалтики

Сегодня в Израиле отмечают День языка иврит. На фото 1912 года — Комитет (возрождения) языка иврит.

Долинский: Евреев на территории Польши во время Второй мировой войны уничтожили почти полностью © Journalist Today Элиезер Бен-Йехуда (уроженец местечка Лужки, ныне Беларусь). 2. Профессор Йосеф Клаузнер — историк, главный редактор Еврейской энциклопедии (вырос в Одессе). 3. Давид Елин — основатель педагогического колледжа, ныне носящего его имя, профсоюза учителей и т.д. (уроженец Иерусалима). 4. Рав Элиезер Меир Лифшиц, первый директор религиозного педагогического колледжа, ныне носящего его имя (вырос во Львове). Стоят: 1. Хаим Арье-Лейб Зута, директор школы Лемель в Иерусалиме (а до того директор еврейской школы в Екатеринославе). 2. Кадиш Сильман, поэт и переводчик, из основателей Тель-Авива и квартала Бейт а-Керем в Иерусалиме (уроженец Литвы). 3. Авраам Цви Идельсон, музыковед и композитор, автор первой оперы на иврите "Ифтах", впоследствии профессор еврейской музыки в Хибру Юнион Колледже в США (уроженец Латвии). 4. Рав Авраам Яаков Броер, историк и географ (уроженец Восточной Галиции, ныне Львовская область Украины).

Каждый из этих людей заслуживает отдельного рассказа. Каждый внес свой вклад не только в возрождение языка иврит, но и в создание местной системы образования, школьного и высшего. Семеро из восьми прибыли из наших краев: Украина, Литва, Латвия, Беларусь. Помним ли мы об этих людях и о том, откуда они приехали?