Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в связи со скандалом с прослушкой в Кабмине посоветовал «эффективным менеджерам» Зеленского обратиться к опыту Монголии, которая во всем полагалась на советы МВФ

На записи премьер Гончарук, министр финансов Маркарова, министр экономики Милованов, Рожкова из НБУ и прочий «цвет» технократии обсуждают, как в «пустую голову» президента вложить, что экономика растёт. Рожкова предложила на примере похожих стран. Я помогу дебилам из Кабмина, которые не понимают даже, что происходит в экономике страны. Фесенко: «Прослушка показала, что начинается открытая борьба за пост премьера» © Facebook Владимира Фесенко

Напомню опыт Монголии — очень похож на наш. В 1991 году Монголия, которая до этого успешно отстраивала и диверсифицировала свой промышленный сектор, развивая медленно, но уверенно свою экономику, впустила МВФ с подобными дебилами в своё правительство и открыла свои рынки. Всё как и у нас: минимизация роли государства, «невидимая рука рынка», распродажа активов и выполнение прочих требований МВФ. Всего за десятилетие Монголия деградировала с промышленной страны до уровня пастушеской. Впрочем, опыт любой страны, в которую хозяйски входил МВФ, говорит о том же.

Мы уже тоже, в принципе, разменяли свой промышленный потенциал на статус аграрной «сверхдержавы». Принцип один: метрополии в лице МВФ от колонии (от нас) надо лишь сырьё, которое промышленность метрополии обработает и продаст нам же в виде товаров с добавленной стоимостью.

Просто надо понять, что для того, чтобы разбогатеть, мы должны копировать действия богатых стран, а не выполнять их требования. Их требования — деградация нашей промышленности, уничтожение нашего потенциала: от нас сырьё и открытие рынка для их продукции. Мы должны делать ровно наоборот, что требует МВФ — должны защищать свои рынки и развивать свою обрабатывающую промышленность.