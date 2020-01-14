Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что надежды американской администрации на реформирование политической системы на Украине при президентстве Владимира Зеленского являются фундаментальным просчетом США

Почему американцы дали «добро» Зеленскому.

Ни для кого не секрет, что любой серьезный претендент на президентских выборы в Украине должен предварительно получить «добро» в США. Без такого «добро» ни у кого нет никаких шансов. В свое время такое «добро» получали и Тимошенко, и Янукович и Порошенко и т.д. В конце 2018г такое «добро» от США получил и Зеленский, после чего он триумфально выиграл выборы.

Но почему американцы согласились на Зеленского? Ведь перед ними был обычный клоун, украинский мистер Бин! Это требует подробного пояснения. В новый курс со старым дискурсом не войдешь. Почему Зеленский не поздравил Донбасс с Новым годом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Самой большой неприятностью для США и для Запада в целом оказался тот факт, что за пять лет, прошедших после победы Евромайдана, украинское общество совершенно не спрогрессировало с точки зрения своей политической культуры. Оно, общество, по-прежнему отчужденно от политики, не желает принимать участие в реформировании своей страны, оно политически индифферентно, социально пассивно, не хочет контролировать власть, не создает общенациональные политические партии, равнодушно к фактам вопиющей коррупции власти, и т.п.

Говоря проще, украинское общество так и не стало политическим игроком. Оно не субъект политики, а по-прежнему беззащитный и бессловесный объект манипулирования олигархическими кланами.

Запад с ужасом наблюдал, что президентские выборы в Украине, в конце концов, могут свестись снова к выбору между Порошенко и Тимошенко. Два, на мой взгляд, самых отвратительных и самых вредных для общества представителя старой прогнившей коррупционной элиты еще кучмовского разлива! Любой из них означал еще пять потерянных для реформ лет, потерять которые для Украины означало провал всего! Худшего варианта Запад даже и представить себе не мог!

Но что Запад мог поделать? За пять прошедших лет украинское общество так не смогло выдавить из себя ничего лучшего, чем клептоманы Порошенко и Тимошенко. Зачем же тогда было сметать Януковича со всей его камарильей, отдавать сотни жизней, перепортить отношения с Россией, обрушить экономику, потерять часть территории, чтобы через пять лет снова приводить к власти клонов Януковича?

А где же молодые проевропейские реформаторы? Где выпускники Гарвардов и Кембриджей? Где, на худой конец, обласканные Западом серожи и мустафы? Вопросы, конечно, риторические. Автор задает их с легким сердцем, возможно даже с иронической улыбкой, потому что неоднократно предупреждал сразу после победы Евромайдана, что именно так и будет. Чтобы Запад, так сказать, особо не раскатывал губы. Кто следит за моими постами, тот помнит.

Ситуация было унылой и казалось беспросветной. Но, Запад радостно встрепенулся, когда «добро» баллотироваться попросил Зеленский. Появилась надежда. Вот он молодой, не связанный со старой коррупционной элитой, современно мыслящий реформатор! И в кино показал, каким должен быть новый президент. И уже имеет второй рейтинг! И хорошо что еврей — значит нет в стране антисемитизма и национализма, как утверждает Россия. Значит не все так безнадежно для Украины! Хорошо бы чтобы еще Вакарчук поддержал коллегу по цеху — глядишь творческая парочка и сломает хребет коррупции в Украине и попрут долгожданные реформы. Что ждёт Украину в первые месяцы 2020 года. Прогнозы экспертов © Стрингер

На Западе стали всерьез прогнозировать последствия «похода Зеленского в политику», солидные think- tanks стали размещать аналитические материалы, посвященные Зеленскому и его перспективам в украинской политике. Общий смысл всей аналитики в основном сводился примерно к следующим тезисам:

— Зеленский это здорово, это свежая волна, это современный, западно — мыслящий self- made man. Есть некоторые проблемы, связанные с его связями с одиозным Коломойским, но, помилуйте!, даже на Солнце есть пятна.

— У Зеленского еще мало политического опыта, нет своей партии, своей команды, поэтому он, скорее всего, проиграет Тимошенко и даже Порошенко, но у него огромные политические перспективы впереди.

— несмотря на вероятный проигрыш на президентских выборах, Зеленский станет все равно популярным политиком. Он непременно создаст свою политическую партию и пойдет на парламентские выборы, забирая голоса юго-восточной части Украины у бывших лидеров Партии Регионов. И это было бы прекрасно!

Пожалуй, наиболее отчетливо все эти идеи были выражены в статье известного немецкого политолога А. Умланда, который опубликовал ее в Atlantic Council (https://www.atlanticcouncil.org/…/why-a-comedian-s-bid-for-…).

Именно под влиянием всех этих иллюзий американцы дали «добро» Зеленскому пойти в большую политику в Украине.

Тогда же, год назад я написал буквально следующее:

«Очень не хочется разочаровывать западных аналитиков, но расписывать долговременные политические перспективы Зеленского это недоразумение. Зеленский — это типичный одноразовый проект, нацеленный только на президентские выборы и раскручиваемый по этой причине строго по законам манипулирования массовым сознанием. Зеленский не собирается идти в политику, но он, вместе с Коломойским, собираются использовать подвернувшуюся конъюнктуру. Вдруг выгорит!

Или, по крайней мере, вдруг получиться не пустить ПАПу во второй тур, а с Юлей как-нибудь договоримся. Баба она гибкая, понятливая, волевая, может и Запад на хер послать и свернуть все его куцые реформы. Комик-рулевой, реформы, которых нет, Крым - России, газ - Европе. Что писала западная пресса об Украине в 2019 году © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

В политику идут по-другому. Объявляют официально, что заканчивают свою карьеру в шоу-бизнесе, подводят черту и далее будут заниматься исключительно политической деятельностью, создавать партию, участвовать во всех местных выборах и т.д.

Но Зеленский ничего этого не делает и делать не будет. Он парень исключительно одного выстрела и отлично это понимает! Получится за три месяца на шару, малой кровью, выиграть президентские выборы — отлично, по-президентствуем, дело это в Украине перспективное, денежное. Не получиться, не беда!, возвратимся в шоу бизнес. А создавать партию и идти в ВР? Зачем?!! Чтобы сидеть там 5 лет вместе с Ляшко, Каплиным и прочими болванами, протирать штаны со своими 6-8%? И перестать- по требованию закона- заниматься творческим интересным шоу-бизнесом?

Боже праведный! Так могут думать только полные идиоты или наивные романтики! Но Зеленский не идиот и не романтик. Он циничный прагматик и как всякий прагматик он просто пытается использовать подвернувшийся шанс, не уклоняясь от своего главного многомиллионного занятия- шоу бизнеса. Он там король!

Понять Запад не трудно. Он обескуражен тем, что получилось в Украине. Вместо политически активного демократического общества, он получил рост дремучего национализма, провал всех своих реформ и прежнюю холопскую готовность общества голосовать за одни и те же олигархические кланы. В этих условиях Запад готов хвататься за любую соломинку. Даже за Зеленского или Вакарчука! Как говориться на безрыбье и Зеленский — рыба!

Кукловоды, чьи уши торчат за шоуменами, прекрасно понимают психологическое состояние Запада и умело используют это в своих целях, подсовывая ему,Западу ", новые незапятнанные " лица. Все это несерьезно, все это политические игрища и рано или поздно Западу все равно придется поставить вопрос ребром:

«А что же делать с этим дивным украинским миром, который не имеет почти ничего общего с миром западным?»

Сейчас, спустя год, уже можно дать ясный ответ: «Если Запад серьезно не займется Украиной, то она постепенно возвратиться в орбиту влияния России. И процесс этот уже начался.»