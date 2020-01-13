Продолжаются разговоры, что министры должны зарабатывать на уровне топ-менеджеров крупных компаний. Для начала надо разобраться: а хоть одного грантоеда, которого сейчас назначили на должность министра, хоть одна крупная частная компания наняла бы своим топ-менеджером? Нет?
Так, может, давайте начнём с того, что бездари, чей максимум в реальном секторе экономики — клерк средней руки с зарплатой максимум в 20 тысяч, в принципе делают на министерских должностях? Почему государство должно этим бездарям платить больше, чем они стоят?
Может, вопрос иначе ставить надо: не о зарплатах министров, а о личностях министров?