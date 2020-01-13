Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко объяснил, почему нынешним министрам на Украине не следует повышать заработные платы до уровня топ-менеджеров крупных компаний

«Нищета» слуг народа. Почему украинские министры и депутаты жалуются на свою зарплату © фотобанк

Так, может, давайте начнём с того, что бездари, чей максимум в реальном секторе экономики — клерк средней руки с зарплатой максимум в 20 тысяч, в принципе делают на министерских должностях? Почему государство должно этим бездарям платить больше, чем они стоят?

Может, вопрос иначе ставить надо: не о зарплатах министров, а о личностях министров?