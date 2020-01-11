Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва отмечает, что, по всей видимости, руководству Ирана нелегко далось решение признать свою вину в авиакатастрофе украинского лайнера

Иран признал вину. Сбили украинский самолёт ракетой. Некоторых удивляет — почему признался, хоть несколько дней отрицал.

«Страна» вчера писала почему — если ракетный удар был, его скрыть невозможно: в обшивке самолёта должны остаться следы шрапнели. И отрицать этот факт можно было только в одном случае — если б никого к месту падения не подпустили бы. Если б фрагменты самолёта никому из иностранцев не показали бы. Если б вообще отказались с кем-либо сотрудничать по расследованию катастрофы.

Вероятно, Иран некоторое время оценивал — действовать, таким образом или признаться. В конечном счёте, решили признаться. «Западная пропаганда обрушится на страну» - сенатор Джабаров о признании Ираном вины за катастрофу Boeing © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не исключено, что сыграло свою роль то, что США и прочие делали акцент на непреднамеренности удара. Давая как бы тем самым понять, что не будут вести дело к международному трибуналу для руководства Ирана за сбитый самолёт. Достаточно в такой ситуации выплатить компенсации и наказать непосредственных виновных.

Такая может быть логика.

Но в реальности политические последствия, вероятно, будут более широкими и повлияют как на позиции Тегерана в мире и на Ближнем Востоке, так и на ситуацию внутри страны (самолёт сбил Корпус стражей исламской революции, с которым тяжёлые отношения у либерального, по иранским меркам, президента Роухани).

Американцы и прочие враги Ирана будут использовать (и уже используют) катастрофу самолёта для демонизации режима в Тегеране.

Иран будет говорить (и уже говорит) про ответственность США за дестабилизацию региона — и про убийство Сулеймани, и про пробирки Колина Пауэлла, с чего и началась война в Ираке.

Вот только жизни 176 людей на борту украинского Боинга, ставших жертвами больших разборок в ключевом нефтяном регионе планеты, уже не вернуть…