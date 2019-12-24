Лесев: «Наглядно изучить политику неоколониализма можно на примере Украины»
Лесев: «Наглядно изучить политику неоколониализма можно на примере Украины»
© Facebook, Игорь Лесев
"Укрзализныця" сообщает, что в 2019 году было отремонтировано 27 пассажирских вагонов.

Всего в стране 4220 вагонов, из них на ходу — 2900, большая часть которых нуждается в срочном ремонте.

Но не надо отчаиваться — членом набсовета "Укрзализныци" назначен журналист Сергей Лещенко.