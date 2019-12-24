Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский полагает, что назначение членом наблюдательного совета "Укрзализныци" журналиста Сергея Лещенко никак не изменит плачевное состояние подвижного состава
"Укрзализныця" сообщает, что в 2019 году было отремонтировано 27 пассажирских вагонов.
Всего в стране 4220 вагонов, из них на ходу — 2900, большая часть которых нуждается в срочном ремонте.
Но не надо отчаиваться — членом набсовета "Укрзализныци" назначен журналист Сергей Лещенко.
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