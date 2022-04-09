Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Донбассе, вместе с председателем Международного общественного трибунала по Украине, членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым побывали в здании Мариупольского СБУ

Мы покажем вам, что там происходило в последние годы, вы увидите документы и вещи, которые оставили сотрудники СБУ, в спешке покидая здание после того, как в город вошли российские войска и силы ДНР. На одном из этажей наша съёмочная группа обнаружила 2 трупа в украинской форме. Похоже, что здание СБУ использовалось как огневая точка или было местом расположения какой-то части мариупольского военного гарнизона.

По словам бойцов народной милиции, сотрудники Министерства госбезопасности ДНР изъяли материалы, свидетельствующие о преступлениях, совершённых Украиной в отношении Донбасса и его жителей. Председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев заявил, что все эти улики станут важной частью в расследовании по Украине.