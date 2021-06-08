Старшие товарищи из Европы насмехаются над украинскими лидерами

Правоохранители Чехии провели специальную операцию под издевательским названием «Кличко» — хотя она как будто бы не имела отношения к персоне киевского градоначальника. Местные полицейские арестовали четырех жителей Закарпатья, которых подозревают в организации поставок дешевой рабочей силы из Украины и могут обвинить в создании организованной преступной группы.

«Мы задержали главного члена банды, членов его семьи и еще двух человек, перевозивших работников в Чехию», — рассказывает журналистам следователь Ондржей Старый, по словам которого в облаве участвовали сто пятьдесят сотрудников полиции и таможни.

По данным следствия, задержанные завозили на территорию Евросоюза украинских заробитчан, которые приезжали в Чешскую Республику по туристическим визам, а затем нелегально оставались там для работы. Это было выгодно местным работодателям, потому что они платили запуганным нелегалам копейки — притом что часть этой суммы вдобавок присваивали себе украинские вербовщики. А главное, чешские предприниматели не отчисляли за этих работников никаких налогов — что, собственно, и вызвало неудовольствие местной власти.

В остальном чешское правительство совершенно не против трудовых мигрантов из Украины — и даже активно стимулирует их привлечение на работу, конкурируя в этом с Польшей, Германией и Финляндией. Для этого существуют специализированная программа, о которой рассказывает сайт с говорящим названием «работа-в-чехии.укр», который обещает заробитчанам успешные карьеры с перспективой переселиться в Европу на постоянное место жительство. Почему Украина – не Латинская Америка © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Программа "Квалифицированный рабочий" (ранее "Режим Украина") — это специальная программа чешского правительства. Данная программа разработана для упрощенного получения украинцами в Чехии вида на жительство, обладателем которого можно стать на основании подписанного рабочего договора, в результате чего вы получите разрешение на работу в Чехии и рабочую карту. Рабочая карта для соискателя работы из Украины является абсолютно бесплатной, потому что все расходы на оформление документов берет на себя работодатель.

Сроки оформления рабочей карты постоянно изменяются в меньшую сторону. Тем не менее в среднем срок оформления документов занимает примерно 6 месяцев. Поэтому обладатель рабочей карты может воссоединить свою семью, также получать медицинское и социальное обеспечение и платить налоги согласно законам Чехии. Поэтому программа "Квалифицированный рабочий" (ранее "Режим Украина") является отличным способом для иммиграции в Чешскую Республику», — рассказывает этот ресурс, который сходу предлагает украинцам вакансии слесарей, литейщиков, механиков, строителей и уборщиц.

Впрочем, основную часть трудовых мигрантов составляют неквалифицированные работники, готовые оставаться в Европе на свой собственный риск и браться за все, что предлагают им на рынке вербовщики. Украинский сегмент интернета буквально забит предложениями для людей без опыта работы и без знания языка — к примеру, их зазывают трудиться грузчиками на овощебазе, скручивать провода на автозаводе, укладывать брусчатку или трудиться на конвейере кондитерской фабрики. Причем, зачастую эти объявления очевидно рассчитаны именно на трудовых нелегалов.

При этом, рекруты нередко должны проживать и питаться за свой собственный счет, и даже обязаны приготовить для работы собственную одежду. В противном случае за это вычитают из их зарплаты, которая может составлять в пересчете с чешских крон от десяти до двадцати пяти тысяч гривен. Хотя из этих денег также могут взыматься упомянутые выше проценты «посредникам». Не говоря уже о том, что работодатели всегда могут обмануть доверившихся им украинцев — для чего им достаточно заявить на нелегально трудоустроенных гастарбайтеров полицейским.

«Это принесет предпринимателю проблемы, но слишком строго его, в любом случае, не накажут. Скорее всего, выпишут штраф. А вот пойманных украинских граждан посадят в миграционную тюрьму, занесут в черный список и не будут пускать в Европу. Поэтому никто не хочет идти на конфликты с панами, а они этим пользуются и обсчитывают наших людей. Могут заплатить половину того, что обещали. Могут и меньше. Жаловаться в полицию не пойдешь, а в консульстве и посольстве никогда нас не защищают», — рассказывали мне трудовые мигранты во время поездки в Чехию.

Эту ситуацию наглядно иллюстрируют официально обнародованные результаты спецоперации имени «Кличко». Судя по данным чешской полиции, по ее итогам задержали исключительно украинцев — хотя в схемах вербовки нелегальной рабочей силы практически всегда замешаны чешские бизнесмены, которые являются основными бенефициарами этой схемы. Очевидно, их решили не трогать, повесив всю вину на бесправных жителей из страны европейского выбора и достоинства. В итоге, местные работодатели по-прежнему продолжат привлекать нелегалов, а на место арестованных закарпатских вербовщиков очень скоро заступит кто-то из их вновь прибывших соотечественников. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Глумливое наименование полицейской облавы само по себе показывает реальное отношение к украинскому государству и его лидерам — причем, у самого киевского мэра предпочитают не реагировать на этот скандальный вызов. Хотя мотивация шутников из чешской полиции не ясна. Возможно они что-то знают, и операция под названием «Кличко» могла служила своеобразным намеком на лихие дела его юности, в далекие мафиозные девяностые.

Представить обратную ситуацию — чтобы украинская полиция позволила бы себе «подколоть» таким образом кого-то из европейских политиканов, называя его именем акцию по борьбе с криминалитетом — попросту невозможно. Потому что это сразу посчитают провокационным подрывом евроатлантической интеграции Украины, со всеми вытекающими отсюда последствиями для виновников инцидента.

Между тем, эта евроинтеграция превратилась по факту в открытое выкачивание дешевых рабочих рук, которое поддерживает экономику Чехии, Германии или Польши — и одновременно вымывает из Украины наиболее квалифицированных, молодых и трудоспособных граждан, лишая ее надежды на экономическое и социальное возрождение. Украинцы будут ехать за границу легально и нелегально, потому что цены и тарифы растут, а количество рабочих мест сокращается, не оставляя людям большого выбора.

Тот же самый Кличко честно признал на днях коллапс многострадального строительства метро на Троещину, отодвинув его открытие еще на пять лет — что в настоящих условиях является синонимом понятия «никогда». Как известно, последняя станция метрополитена открылась в Киеве осенью 2013 года, аккурат накануне Евромайдана — и с тех пор строительство подземки застопорилось, а метростроевцы давно откочевали на работу в Москву. В то время как украинские власти нанимают на строительство киевской окружной дороги компанию из США — о чем торжественно сообщают в твиттере американские дипломаты.

Украина постоянно теряет своих людей, теряя вместе с ними саму себя, но эта социальная трагедия находит свое отражение разве что в специфическом юморе старших товарищей из Европы. Украинские чиновники угодливо улыбаются, а чаще всего молчат — потому что они равнодушны к судьбе своих уезжающих земляков.

И будет по-своему справедливо, если следующую подобную операцию окрестят словом «Зеленский».