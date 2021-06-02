Президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить «нормандский формат» на новый — более репрезентативный с точки зрения участников и повестки

Понятно, что это предложение не будет принято никем из остальных стран — членов формата: ни Россией, ни Германией, ни Францией. Однако целью инициативы украинского лидера было отнюдь не ее принятие.

Куда еще?

Владимир Зеленский выдвинул очередное глубокое и интересное предложение. По его словам, формат нужно расширить — как количественно, так и качественно.

В частности, привлечь к переговорам Соединенные Штаты (поскольку ряд имеющихся у Украины идей «выходят за пределы "нормандского формата"» и требуют американских гарантий») и обсуждать на переговорах не только Донбасс, но также и Крым (в контексте условий возвращения этой территории Украине), «Северный поток – 2», а также вступление Украины в НАТО. За пределами «нормандского формата»: Зеленский подготовил план для обсуждения с Байденом © REUTERS, Gleb Garanich

В общем, весь спектр внешнеполитических вопросов, которые так или иначе затрагивают Украину.

Многие политики, эксперты, да и простые наблюдатели отреагировали на предложение Зеленского с, мягко говоря, юмором. Но эта реакция неверна в корне. Предложение Владимира Александровича не просто имеет свою логику — оно вполне разумное и может усилить позиции Украины в случае, если Москва поведется на игру Киева.

Причем под «поведется» не имеется в виду согласие на предложение Зеленского и создание соответствующего формата с соответствующей повесткой. Последнему киевскому ежику понятно, что эти предложения приняты не будут.

Так, из всех четырех стран «нормандского формата» за его расширение выступает лишь одна — Украина. Ни Москва, ни даже Берлин с Парижем не хотят пускать в него американцев. У них уже есть в формате один деструктивный игрок в лице Киева, системно работающий на эскалацию ситуации, и незачем создавать ему пару в лице Вашингтона.

Пару, которая, очевидно, помешает России, Франции и Германии осаживать Украину в ситуации, когда борзометр последней будет зашкаливать (как это было, например, в ходе обсуждения самих Минских соглашений, где, как рассказывают, Ангела Меркель вразумляла тогдашнего президента Порошенко при помощи доходчивого русского мата). В ООН заявили о поддержке «нормандского формата» © dan-news.info

Точно так же страны — участницы «минского формата» не желают расширять повестку за счет Крыма и НАТО. Ведь если по Донбассу теоретически еще можно достичь каких-то компромиссов, то обсуждать Крым и вступление Украины в НАТО бессмысленно. Крымский полуостров является российским, и вернуться под контроль Киева он может только при развале России (что станет настоящим кошмаром для Запада по целому ряду экономических, геополитических и ядерных причин).

Что же касается Североатлантического альянса, Украина может войти туда лишь при двух вариантах: если ей это позволит сделать Россия и если она до вступления откажется от Крыма и Донбасса. Россия давать разрешение не собирается, а отказываться от чужого Украина не станет.

Поговорим о другом?

Именно поэтому целью Зеленского является не принятие его предложений — ему достаточно лишь добиться того, чтобы их обсуждали. То есть Владимир Александрович очень грамотно пытается перехватить инициативу и выйти из переговорного тупика, в котором он оказался в рамках «нормандского формата».

Дела в этом формате у Зеленского сейчас идут неважно. Все три страны-участницы требуют от Киева ради разнообразия выполнить хоть что-нибудь из того, что они с ним раньше согласовали. Сделать хотя бы какие-то шаги по имплементации Минских соглашений.

Зеленский ничего этого не делает (не желая попадать под пресс собственных националистов, выступающих против «любых уступок москальским оккупантам», а также американцев, не желающих деэскалации ситуации на востоке Украины). Россия об этом говорит прямо, а Европа, публично выражая поддержку Украине и перекладывая вину за несоблюдение Минских соглашений на Москву, все чаще и чаще на публичном уровне выражает недовольство поведением украинской стороны. Без России не смогут. Кулеба признал невозможность расширения «нормандского формата» © Facebook, Dmytro Kuleba

Регулярные нападки Украины на ту же Германию («мало денег даете», «покайтесь за фашистскую оккупацию и помогите отдать Крым», «как смеете нас не звать на саммит НАТО») лишь усугубляют раздражение поведением Украины, которое с каждым месяцем растет в европейских столицах. В результате получается, что Украина в «нормандском формате» оказалась в изоляции — и по повестке, и с точки зрения линии поведения.

Выйти из этой изоляции в рамках этой самой повестки Украина не может, ведь для этого необходимо выполнять Минские соглашения. Точнее, не может Зеленский в силу своей трусости и нерешительности (любой сильный украинский президент, например, согласился бы провести выборы в ДНР/ЛНР по украинским законам, положил бы мордами в асфальт посмевших митинговать националистов, потребовал бы от России безопасности проведения агитационной кампании в Донецке украинскими партиями, дождался бы обязательного инцидента с избиением/убийством какого-нибудь агитатора-азовца, после чего возложил бы на Москву ответственность за срыв предвыборной кампании и отмену самих выборов).

А значит, единственно возможный вариант выйти из тупика — перевести тему с Минских соглашений на перспективы расширения формата. Точно такой же перевод темы Киев уже использовал в рамках Минских переговоров — вместо того, чтобы сущностно обсуждать повестку, украинская делегация сейчас хочет говорить об изменении места переговоров (белорусская столица в свете последних событий уже не рассматривается ими как «нейтральное место»).

Реагировать на такие потуги со стороны Зеленского нужно грамотно и взвешенно. Предложенные Киевом альтернативные форматы не обсуждать, на альтернативные повестки не реагировать. Вместо этого дать Украине понять, что если ее не устраивает «нормандский формат», то его действительно можно изменить — но лишь исключением из него самой Украины.

Как бесполезного и деструктивного игрока.