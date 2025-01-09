Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России - 09.01.2025 Украина.ру
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Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России - 09.01.2025 Украина.ру
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру рассказал о современных видах борьбы с дронами и продемонстрировал эффективный образец РЭБ
2025-01-09T12:39
2025-01-09T12:39
россия
украина
европа
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сво
фронт
беспилотники
борьба
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Кроме того, он поднял вопрос о необходимости обучения гражданских лиц военному делу. 00:38 - О производстве и применении дронов в 2024 году.08:42 - О мобильной РЭБ.14:39 - О необходимом количестве систем РЭБ.15:57 - РЭБ для защиты гражданской инфраструктуры.22:58 - О террористической опасности атаки дронами по гражданским объектам.
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россия, украина, европа, вооруженные силы украины, ес, видео, сво, фронт, беспилотники, борьба, пво, казань, энергетика, видео
Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, ЕС, Видео, СВО, фронт, беспилотники, борьба, ПВО, Казань, энергетика

Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России

12:39 09.01.2025
 
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Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру рассказал о современных видах борьбы с дронами и продемонстрировал эффективный образец РЭБ
Кроме того, он поднял вопрос о необходимости обучения гражданских лиц военному делу.
00:38 - О производстве и применении дронов в 2024 году.
08:42 - О мобильной РЭБ.
14:39 - О необходимом количестве систем РЭБ.
15:57 - РЭБ для защиты гражданской инфраструктуры.
22:58 - О террористической опасности атаки дронами по гражданским объектам.
 
РоссияУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныЕСВидеоСВОфронтбеспилотникиборьбаПВОКазаньэнергетика
 
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