https://ukraina.ru/20250109/1060155874.html

Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России

Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России - 09.01.2025 Украина.ру

Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России

Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру рассказал о современных видах борьбы с дронами и продемонстрировал эффективный образец РЭБ

2025-01-09T12:39

2025-01-09T12:39

2025-01-09T12:39

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Кроме того, он поднял вопрос о необходимости обучения гражданских лиц военному делу. 00:38 - О производстве и применении дронов в 2024 году.08:42 - О мобильной РЭБ.14:39 - О необходимом количестве систем РЭБ.15:57 - РЭБ для защиты гражданской инфраструктуры.22:58 - О террористической опасности атаки дронами по гражданским объектам.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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