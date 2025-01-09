https://ukraina.ru/20250109/1060155874.html
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России - 09.01.2025 Украина.ру
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру рассказал о современных видах борьбы с дронами и продемонстрировал эффективный образец РЭБ
2025-01-09T12:39
2025-01-09T12:39
2025-01-09T12:39
россия
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фронт
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борьба
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Кроме того, он поднял вопрос о необходимости обучения гражданских лиц военному делу. 00:38 - О производстве и применении дронов в 2024 году.08:42 - О мобильной РЭБ.14:39 - О необходимом количестве систем РЭБ.15:57 - РЭБ для защиты гражданской инфраструктуры.22:58 - О террористической опасности атаки дронами по гражданским объектам.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, европа, вооруженные силы украины, ес, видео, сво, фронт, беспилотники, борьба, пво, казань, энергетика, видео
Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, ЕС, Видео, СВО, фронт, беспилотники, борьба, ПВО, Казань, энергетика
Как бороться с беспилотниками ВСУ на фронте и на гражданке: "Якут" о необходимых действиях России
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру рассказал о современных видах борьбы с дронами и продемонстрировал эффективный образец РЭБ
Кроме того, он поднял вопрос о необходимости обучения гражданских лиц военному делу.
00:38 - О производстве и применении дронов в 2024 году.
14:39 - О необходимом количестве систем РЭБ.
15:57 - РЭБ для защиты гражданской инфраструктуры.
22:58 - О террористической опасности атаки дронами по гражданским объектам.