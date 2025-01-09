Песков высказался о переходе Гренландии к США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января сказал журналистам, что необходимо проявлять уважение к мнению населения Гренландии касательно перехода к США
"Ведь если звучат слова в необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации. И нужно проявить такое же уважение к мнению их (Гренландии - ред.) населения. Это очень важно помнить", - сказал Песков.
Избранный президент Дональд Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией.
Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
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