"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ
11:04 09.01.2025 (обновлено: 11:49 09.01.2025)
© 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ
© 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ
Страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют Украину в том числе как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, эта технология была применена при последней крупной попытке прорыва ВСУ в Курскую область 5 января
Эту информацию изданию "Аргументы и факты" озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников.
Он подчеркнул, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что такой подход к ведению войны должен повысить как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но есть нюансы.
"Если ранее боевику давалась индивидуальная задача, и он ее выполнял в зависимости от своих умственных способностей, то теперь ему дается та же самая индивидуальная задача, только с определенным алгоритмом действий и под полным контролем, когда боевик не имеет права самостоятельно открывать огонь или применять военные хитрости на свое усмотрение, а должен действовать так, как ему подсказывает единая система управления. Даже если она абсолютно ошибочная и ведет к гибели боевика, он вынужден выполнять все действия, чтобы его не обвинили в нарушении приказа", - уточнил Иванников.
Он отметил, что эта тактика неплохо показала себя 5 января, когда ВСУ предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область, "такой слаженности у боевиков раньше не было".
"Да, она (попытка. - Ред.) не увенчалась успехом благодаря российской армии. Но в этой операции были опробованы новые возможности ВСУ", - уточнил эксперт.
Он добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику. Именно поэтому, уверен Иванников, избранный президент США Дональд Трамп говорит о необходимости установления американского контроля над Гренландией.
"Нападавшими в Курской области управлял единый искусственный интеллект, а не командиры в обычном понимании. ИИ указывал направление, определял оружие, которое нужно применять, была связь между подразделениями. Это напоминало компьютерную игру. На Западе именно так и воспринимают конфликт. Потому что жизнь украинского боевика стоит ровно столько же, сколько стоит купить персонажа в игре", - резюмировал эксперт.
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