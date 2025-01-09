https://ukraina.ru/20250109/1060153487.html

"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ

"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ - 09.01.2025 Украина.ру

"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ

Страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют Украину в том числе как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, эта технология была применена при последней крупной попытке прорыва ВСУ в Курскую область 5 января

2025-01-09T11:04

2025-01-09T11:04

2025-01-09T11:49

новости

курская область

запад

украина

сергей иванников

дональд трамп

вооруженные силы украины

нато

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058244856_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_32a8b034088833365d03c4bf5fc2cd5c.jpg

Эту информацию изданию "Аргументы и факты" озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников.Он подчеркнул, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что такой подход к ведению войны должен повысить как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но есть нюансы.Он отметил, что эта тактика неплохо показала себя 5 января, когда ВСУ предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область, "такой слаженности у боевиков раньше не было". "Да, она (попытка. - Ред.) не увенчалась успехом благодаря российской армии. Но в этой операции были опробованы новые возможности ВСУ", - уточнил эксперт.Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской областиНовая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под КурскомОн добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику. Именно поэтому, уверен Иванников, избранный президент США Дональд Трамп говорит о необходимости установления американского контроля над Гренландией.Другие новости: Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово.

курская область

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, запад, украина, сергей иванников, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, искусственный интеллект