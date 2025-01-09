"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ - 09.01.2025 Украина.ру
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"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ
"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ - 09.01.2025 Украина.ру
"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ
Страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют Украину в том числе как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, эта технология была применена при последней крупной попытке прорыва ВСУ в Курскую область 5 января
2025-01-09T11:04
2025-01-09T11:49
новости
курская область
запад
украина
сергей иванников
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
искусственный интеллект
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Эту информацию изданию "Аргументы и факты" озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников.Он подчеркнул, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что такой подход к ведению войны должен повысить как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но есть нюансы.Он отметил, что эта тактика неплохо показала себя 5 января, когда ВСУ предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область, "такой слаженности у боевиков раньше не было". "Да, она (попытка. - Ред.) не увенчалась успехом благодаря российской армии. Но в этой операции были опробованы новые возможности ВСУ", - уточнил эксперт.Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской областиНовая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под КурскомОн добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику. Именно поэтому, уверен Иванников, избранный президент США Дональд Трамп говорит о необходимости установления американского контроля над Гренландией.Другие новости: Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово.
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Новости
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новости, курская область, запад, украина, сергей иванников, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, искусственный интеллект
Новости, Курская область, Запад, Украина, Сергей Иванников, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, искусственный интеллект

"Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ

11:04 09.01.2025 (обновлено: 11:49 09.01.2025)
 
© 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ
22-я отдельная механизированная бригада ВСУ
© 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ
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Страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют Украину в том числе как полигон для проверки работы искусственного интеллекта (ИИ). В частности, эта технология была применена при последней крупной попытке прорыва ВСУ в Курскую область 5 января
Эту информацию изданию "Аргументы и факты" озвучил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников.
Он подчеркнул, что Запад готовится к сетецентрической войне, то есть такой, где главным принципом командования становится объединение всех военных единиц в одну информационную сеть. Считается, что такой подход к ведению войны должен повысить как боеспособность всей армии, так и каждого ее компонента. Но есть нюансы.

"Если ранее боевику давалась индивидуальная задача, и он ее выполнял в зависимости от своих умственных способностей, то теперь ему дается та же самая индивидуальная задача, только с определенным алгоритмом действий и под полным контролем, когда боевик не имеет права самостоятельно открывать огонь или применять военные хитрости на свое усмотрение, а должен действовать так, как ему подсказывает единая система управления. Даже если она абсолютно ошибочная и ведет к гибели боевика, он вынужден выполнять все действия, чтобы его не обвинили в нарушении приказа", - уточнил Иванников.

Он отметил, что эта тактика неплохо показала себя 5 января, когда ВСУ предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область, "такой слаженности у боевиков раньше не было".
"Да, она (попытка. - Ред.) не увенчалась успехом благодаря российской армии. Но в этой операции были опробованы новые возможности ВСУ", - уточнил эксперт.
Российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области
Новая попытка и новое фиаско: ВСУ считают потери под Курском
Он добавил, что война будущего, когда решения принимают не командиры, а компьютер - давняя мечта англосаксов, и в перспективе они будут использовать свои украинские наработки, например, в конфликте за Северный морской путь, за Арктику. Именно поэтому, уверен Иванников, избранный президент США Дональд Трамп говорит о необходимости установления американского контроля над Гренландией.
"Нападавшими в Курской области управлял единый искусственный интеллект, а не командиры в обычном понимании. ИИ указывал направление, определял оружие, которое нужно применять, была связь между подразделениями. Это напоминало компьютерную игру. На Западе именно так и воспринимают конфликт. Потому что жизнь украинского боевика стоит ровно столько же, сколько стоит купить персонажа в игре", - резюмировал эксперт.
Другие новости: Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово.
 
НовостиКурская областьЗападУкраинаСергей ИванниковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОискусственный интеллект
 
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