"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область - 09.01.2025 Украина.ру
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"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область
"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область - 09.01.2025 Украина.ру
"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область
Киев рассчитывал, что атака на Бердин увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть силы в Курскую область. Но у ВСУ ничего не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-09T05:00
2025-01-09T05:00
новости
курская область
россия
брянская область
дональд трамп
вс рф
белоруссия
всу
атака
контрнаступление
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Ранее 5 января ВСУ предприняли контратаку на хутор Бердин в Курской области. Но исходя из направления новой атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела, отметил эксперт.Возможно, Украина рассчитывала, что этот накат увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть в Курскую область много войск. Но у ВСУ ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов, подчеркнул Поликарпов.Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить войска с южного берега реки Сейм (они же уничтожали там мосты), тогда они могли бы атаковать Рыльск. Но сейчас в этом нет смысла, отметил Поликарпов."И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, брянская область, дональд трамп, вс рф, белоруссия, всу, атака, контрнаступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Брянская область, Дональд Трамп, ВС РФ, Белоруссия, ВСУ, атака, контрнаступление, СВО, детали, Спецоперация

"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область

05:00 09.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Сухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Киев рассчитывал, что атака на Бердин увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть силы в Курскую область. Но у ВСУ ничего не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Ранее 5 января ВСУ предприняли контратаку на хутор Бердин в Курской области. Но исходя из направления новой атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела, отметил эксперт.
Возможно, Украина рассчитывала, что этот накат увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть в Курскую область много войск. Но у ВСУ ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов, подчеркнул Поликарпов.

"И если эта атака действительно была приурочена к 9 января, то до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа (20 января) нас ждет еще один украинский удар. Я бы предположил, что он будет нанесен именно в Брянской области", — указал он.

Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить войска с южного берега реки Сейм (они же уничтожали там мосты), тогда они могли бы атаковать Рыльск. Но сейчас в этом нет смысла, отметил Поликарпов.
"И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
Артем Драбкин интервью - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Вчера, 07:00
Артем Драбкин: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллараМожет быть, у ВСУ проблем гораздо больше, чем у ВС РФ. Но чужие проблемы меня волнуют гораздо меньше, чем свои. Побеждает не тот, у кого проблем меньше, а тот, кто умеет проблемы решать, считает военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
 
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