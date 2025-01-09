https://ukraina.ru/20250109/1060144772.html

"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область

"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область - 09.01.2025 Украина.ру

"Нас ждет еще один украинский удар": эксперт раскрыл, почему ВСУ могут атаковать Брянскую область

Киев рассчитывал, что атака на Бердин увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть силы в Курскую область. Но у ВСУ ничего не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-09T05:00

2025-01-09T05:00

2025-01-09T05:00

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контрнаступление

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Ранее 5 января ВСУ предприняли контратаку на хутор Бердин в Курской области. Но исходя из направления новой атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела, отметил эксперт.Возможно, Украина рассчитывала, что этот накат увенчается успехом, после которого Россия будет вынуждена стянуть в Курскую область много войск. Но у ВСУ ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов, подчеркнул Поликарпов.Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить войска с южного берега реки Сейм (они же уничтожали там мосты), тогда они могли бы атаковать Рыльск. Но сейчас в этом нет смысла, отметил Поликарпов."И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250108/1059877616.html

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