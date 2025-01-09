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Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово

Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру

Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово

Населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, однако город будет восстановлен. Об этом 9 января сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-01-09T10:15

2025-01-09T10:15

2025-01-09T10:24

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курахово

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денис пушилин

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восстановление

освобождение

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В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении КураховоОфициально освобождение города Минобороны РФ подтвердило в понедельник, 6 января, уточнив, что Курахово было взято под контроль в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск.Официально: Курахово освобожденоВ российском военном ведомстве уточнили, что полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.Параллельно американская газета The New York Times ранее констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Еще по теме: "Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово.

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новости, курахово, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, восстановление, освобождение