Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру
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Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово
Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово - 09.01.2025 Украина.ру
Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово
Населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, однако город будет восстановлен. Об этом 9 января сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-01-09T10:15
2025-01-09T10:24
новости
курахово
россия
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
восстановление
освобождение
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В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении КураховоОфициально освобождение города Минобороны РФ подтвердило в понедельник, 6 января, уточнив, что Курахово было взято под контроль в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск.Официально: Курахово освобожденоВ российском военном ведомстве уточнили, что полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.Параллельно американская газета The New York Times ранее констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Еще по теме: "Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, восстановление, освобождение
Новости, Курахово, Россия, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, восстановление, освобождение

Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово

10:15 09.01.2025 (обновлено: 10:24 09.01.2025)
 
© РИА Новости . Мария Марикян
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Мария Марикян
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Населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, однако город будет восстановлен. Об этом 9 января сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин.
В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщали о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта.
Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово
Официально освобождение города Минобороны РФ подтвердило в понедельник, 6 января, уточнив, что Курахово было взято под контроль в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки российских войск.
Официально: Курахово освобождено
В российском военном ведомстве уточнили, что полное освобождение Курахово лишило киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения Донецка, а российским силам позволит нарастить темпы денацификации и демилитаризации Украины.
Параллельно американская газета The New York Times ранее констатировала, что освобождение города Курахово дает российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.
Еще по теме: "Цеплялись всеми четырьмя лапами": Поликарпов о том, почему ВСУ хотели любой ценой удержать Курахово.
 
НовостиКураховоРоссияУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украинывосстановлениеосвобождение
 
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