Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках - 09.01.2025 Украина.ру
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Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках - 09.01.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках
Новогодние праздники для Горловки и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике были неспокойными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-01-09T10:56
2025-01-09T10:56
новости
горловка
донецкая народная республика
курахово
денис пушилин
вооруженные силы украины
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"В плане безопасности неспокойно было в Горловке и Пантелеймоновке, это Ясиноватский муниципальный округ. Противник применял и 155-й калибр (снарядов), применял также беспилотники. Достаточно много боеприпасов было выпущено и по Центрально-Городскому району Горловки, и по Калининскому району Горловки. Увы, были и раненые, были, к сожалению, и погибшие", - сказал Пушилин.По его информации, для остальных населенных пунктов региона новогодние праздники прошли достаточно спокойно.О других заявлениях Пушилина - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово на сайте Украина.ру.
горловка
донецкая народная республика
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новости, горловка, донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Курахово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках

10:56 09.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Новогодние праздники для Горловки и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике были неспокойными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"В плане безопасности неспокойно было в Горловке и Пантелеймоновке, это Ясиноватский муниципальный округ. Противник применял и 155-й калибр (снарядов), применял также беспилотники. Достаточно много боеприпасов было выпущено и по Центрально-Городскому району Горловки, и по Калининскому району Горловки. Увы, были и раненые, были, к сожалению, и погибшие", - сказал Пушилин.
По его информации, для остальных населенных пунктов региона новогодние праздники прошли достаточно спокойно.
"Со стороны правопорядка – правоохранительные органы Донецкой Народной Республики работали и продолжают работать в усиленном режиме, комендантский час на все праздники, но серьезных каких-то правонарушений зафиксировано не было", - отметил глава ДНР.
О других заявлениях Пушилина - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово на сайте Украина.ру.
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКураховоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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