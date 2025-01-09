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Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках

Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках - 09.01.2025 Украина.ру

Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках

Новогодние праздники для Горловки и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике были неспокойными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-01-09T10:56

2025-01-09T10:56

2025-01-09T10:56

новости

горловка

донецкая народная республика

курахово

денис пушилин

вооруженные силы украины

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"В плане безопасности неспокойно было в Горловке и Пантелеймоновке, это Ясиноватский муниципальный округ. Противник применял и 155-й калибр (снарядов), применял также беспилотники. Достаточно много боеприпасов было выпущено и по Центрально-Городскому району Горловки, и по Калининскому району Горловки. Увы, были и раненые, были, к сожалению, и погибшие", - сказал Пушилин.По его информации, для остальных населенных пунктов региона новогодние праздники прошли достаточно спокойно.О других заявлениях Пушилина - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово на сайте Украина.ру.

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донецкая народная республика

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новости, горловка, донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины