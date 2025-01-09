https://ukraina.ru/20250109/1060153291.html
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках - 09.01.2025 Украина.ру
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках
Новогодние праздники для Горловки и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике были неспокойными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-01-09T10:56
2025-01-09T10:56
2025-01-09T10:56
новости
горловка
донецкая народная республика
курахово
денис пушилин
вооруженные силы украины
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"В плане безопасности неспокойно было в Горловке и Пантелеймоновке, это Ясиноватский муниципальный округ. Противник применял и 155-й калибр (снарядов), применял также беспилотники. Достаточно много боеприпасов было выпущено и по Центрально-Городскому району Горловки, и по Калининскому району Горловки. Увы, были и раненые, были, к сожалению, и погибшие", - сказал Пушилин.По его информации, для остальных населенных пунктов региона новогодние праздники прошли достаточно спокойно.О других заявлениях Пушилина - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово на сайте Украина.ру.
горловка
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Курахово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о неспокойных для Горловки и Пантелеймоновки праздниках
Новогодние праздники для Горловки и Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике были неспокойными из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"В плане безопасности неспокойно было в Горловке и Пантелеймоновке, это Ясиноватский муниципальный округ. Противник применял и 155-й калибр (снарядов), применял также беспилотники. Достаточно много боеприпасов было выпущено и по Центрально-Городскому району Горловки, и по Калининскому району Горловки. Увы, были и раненые, были, к сожалению, и погибшие", - сказал Пушилин.
По его информации, для остальных населенных пунктов региона новогодние праздники прошли достаточно спокойно.
"Со стороны правопорядка – правоохранительные органы Донецкой Народной Республики работали и продолжают работать в усиленном режиме, комендантский час на все праздники, но серьезных каких-то правонарушений зафиксировано не было", - отметил глава ДНР.
О других заявлениях Пушилина - в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово на сайте Украина.ру.