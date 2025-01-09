Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления - 09.01.2025 Украина.ру
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Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления
Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления - 09.01.2025 Украина.ру
Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления
Отключения электроэнергии не позволяют обеспечить теплоснабжение жилым домам и объектам социальной инфраструктуры столицы ДНР. Об этом 9 января в своём телеграм-канале сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.
2025-01-09T11:50
2025-01-09T11:50
новости
донецк
донецкая народная республика
кировский район
алексей кулемзин
денис пушилин
днр
новые регионы
социальная политика
социальная инфраструктура
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"По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго", по причине отключения электроэнергии, в Кировском районе Донецка без отопления остаются: 54 жилых дома, средняя школа, детский сад и объект социальной сферы", - сообщил мэр Донецка.Он также отметил, что по информации госпредприятия "Донецкие городские электрические сети", в связи с проведением плановых ремонтных работ 9 января с 10:00 до 16:00 обесточена 1 трансформаторная подстанция поселка шахты им. Абакумова. В итоге без электроэнергии остаются 30 абонентов.Подробнее о ситуации в ДНР рассказано в интервью Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
донецк
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кировский район
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новости, донецк, донецкая народная республика, кировский район, алексей кулемзин, денис пушилин, днр, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, отопление, отопительный сезон, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, россия
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин, Денис Пушилин, ДНР, Новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, отопление, отопительный сезон, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, Россия

Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления

11:50 09.01.2025
 
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Отключения электроэнергии не позволяют обеспечить теплоснабжение жилым домам и объектам социальной инфраструктуры столицы ДНР. Об этом 9 января в своём телеграм-канале сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.
"По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго", по причине отключения электроэнергии, в Кировском районе Донецка без отопления остаются: 54 жилых дома, средняя школа, детский сад и объект социальной сферы", - сообщил мэр Донецка.
Он также отметил, что по информации госпредприятия "Донецкие городские электрические сети", в связи с проведением плановых ремонтных работ 9 января с 10:00 до 16:00 обесточена 1 трансформаторная подстанция поселка шахты им. Абакумова. В итоге без электроэнергии остаются 30 абонентов.
Подробнее о ситуации в ДНР рассказано в интервью Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районАлексей КулемзинДенис ПушилинДНРНовые регионысоциальная политикасоциальная инфраструктураотоплениеотопительный сезонэлектроснабжениеэлектроэнергияэлектроэнергетикаэлектростанцииРоссия
 
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