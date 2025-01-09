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Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления

Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления - 09.01.2025 Украина.ру

Мэр Донецка рассказал, сколько домов и соцобъектов остаются без отопления

Отключения электроэнергии не позволяют обеспечить теплоснабжение жилым домам и объектам социальной инфраструктуры столицы ДНР. Об этом 9 января в своём телеграм-канале сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.

2025-01-09T11:50

2025-01-09T11:50

2025-01-09T11:50

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"По информации Государственного предприятия "Донбасстеплоэнерго", по причине отключения электроэнергии, в Кировском районе Донецка без отопления остаются: 54 жилых дома, средняя школа, детский сад и объект социальной сферы", - сообщил мэр Донецка.Он также отметил, что по информации госпредприятия "Донецкие городские электрические сети", в связи с проведением плановых ремонтных работ 9 января с 10:00 до 16:00 обесточена 1 трансформаторная подстанция поселка шахты им. Абакумова. В итоге без электроэнергии остаются 30 абонентов.Подробнее о ситуации в ДНР рассказано в интервью Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз

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донецкая народная республика

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новости, донецк, донецкая народная республика, кировский район, алексей кулемзин, денис пушилин, днр, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, отопление, отопительный сезон, электроснабжение, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, россия