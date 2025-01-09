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Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине
Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине - 09.01.2025 Украина.ру
Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине
Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью агентству Bloomberg озвучил мнение, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль"
2025-01-09T11:42
2025-01-09T11:42
2025-01-09T11:43
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Он уточнил, что сам полагает, что РФ действительно обладает преимуществами.В четверг Генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ллойд остин, сша, дональд трамп, украина, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ллойд Остин, США, Дональд Трамп, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине
11:42 09.01.2025 (обновлено: 11:43 09.01.2025)
Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью агентству Bloomberg озвучил мнение, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль"
Он уточнил, что сам полагает, что РФ действительно обладает преимуществами.
"У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин.
В четверг Генеральный штаб ВСУ
заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
В свою очередь, Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово
– наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.