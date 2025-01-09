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Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине

Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине - 09.01.2025 Украина.ру

Глава Пентагона признал преимущества ВС РФ на Украине

Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью агентству Bloomberg озвучил мнение, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль"

2025-01-09T11:42

2025-01-09T11:42

2025-01-09T11:43

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Он уточнил, что сам полагает, что РФ действительно обладает преимуществами.В четверг Генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России на днях сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ллойд остин, сша, дональд трамп, украина, минобороны, вооруженные силы украины