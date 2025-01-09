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Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС - 09.01.2025 Украина.ру
Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
Армения извлекает реальную выгоду из ЕАЭС и членство этой постсоветской республики одновременно ещё и в Евросоюзе невозможно. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-01-09T13:50
2025-01-09T13:50
2025-01-09T13:50
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Оценивая решение правительства Армении об одобрении законопроекта, регламентирующего начало процесса присоединения республики к Евросоюзу, Песков указал на ряд проблем."Армения является членом ЕАЭС, причём это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, даёт весьма и весьма положительные дивиденды для Армении - как для государства, и для народа этой страны", - сказал Песков.Он отметил, что выгоды Армении от членства в Евразийском экономическом союзе измеряются в процентах повышенных темпов этой постсоветской республики в связи с членством в ЕАЭС."Конечно, быть членами двух разных организаций - гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков.Он также обратил внимание на суверенное право Армении вступать в какие-либо межгосударственные союзы. Однако, отметил пресс-секретарь российского лидера, было бы неплохо поинтересоваться мнением официального Брюсселя о курсе Еревана на членство в ЕС.Песков напомнил также, что Турция десятилетиями безуспешно добивалась вступления в ЕС, не встречая особой взаимности со стороны Брюсселя."Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал пресс-секретарь президента России.Он заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе был мир и атмосфера взаимного доверия."Это не далёкий для нас регион, - заметил Песков. - Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность".Песков заявил также, что у России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном."Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать всё, что от нас зависит для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Ранее на эту тему: Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
https://ukraina.ru/20250109/1060153658.html
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новости, армения, россия, брюссель, дмитрий песков, ес, еаэс, снг, постсоветское пространство, восточное партнерство, бывший ссср, евроинтеграция, кавказ, турция, членство, азербайджан
Новости, Армения, Россия, Брюссель, Дмитрий Песков, ЕС, ЕАЭС, СНГ, постсоветское пространство, Восточное партнерство, бывший СССР, евроинтеграция, Кавказ, Турция, членство, Азербайджан
Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
Армения извлекает реальную выгоду из ЕАЭС и членство этой постсоветской республики одновременно ещё и в Евросоюзе невозможно. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Оценивая решение правительства Армении об одобрении законопроекта, регламентирующего начало процесса присоединения республики к Евросоюзу, Песков указал на ряд проблем.
"Армения является членом ЕАЭС, причём это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, даёт весьма и весьма положительные дивиденды для Армении - как для государства, и для народа этой страны", - сказал Песков.
Он отметил, что выгоды Армении от членства в Евразийском экономическом союзе измеряются в процентах повышенных темпов этой постсоветской республики в связи с членством в ЕАЭС.
"Конечно, быть членами двух разных организаций - гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков.
Он также обратил внимание на суверенное право Армении вступать в какие-либо межгосударственные союзы. Однако, отметил пресс-секретарь российского лидера, было бы неплохо поинтересоваться мнением официального Брюсселя
о курсе Еревана
на членство в ЕС.
"Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении, - заявил Песков. – Также мы знаем, что ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счёт позиция у Евросоюза".
Песков напомнил также, что Турция
десятилетиями безуспешно добивалась вступления в ЕС, не встречая особой взаимности со стороны Брюсселя.
"Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал пресс-секретарь президента России
.
Он заверил, что Москва
заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе был мир и атмосфера взаимного доверия.
"Это не далёкий для нас регион, - заметил Песков. - Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе
был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность".
Песков заявил также, что у России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном
.
"Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать всё, что от нас зависит для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.