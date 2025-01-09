Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС - 09.01.2025 Украина.ру
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Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС - 09.01.2025 Украина.ру
Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС
Армения извлекает реальную выгоду из ЕАЭС и членство этой постсоветской республики одновременно ещё и в Евросоюзе невозможно. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-01-09T13:50
2025-01-09T13:50
новости
армения
россия
брюссель
дмитрий песков
ес
еаэс
снг
постсоветское пространство
восточное партнерство
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Оценивая решение правительства Армении об одобрении законопроекта, регламентирующего начало процесса присоединения республики к Евросоюзу, Песков указал на ряд проблем."Армения является членом ЕАЭС, причём это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, даёт весьма и весьма положительные дивиденды для Армении - как для государства, и для народа этой страны", - сказал Песков.Он отметил, что выгоды Армении от членства в Евразийском экономическом союзе измеряются в процентах повышенных темпов этой постсоветской республики в связи с членством в ЕАЭС."Конечно, быть членами двух разных организаций - гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков.Он также обратил внимание на суверенное право Армении вступать в какие-либо межгосударственные союзы. Однако, отметил пресс-секретарь российского лидера, было бы неплохо поинтересоваться мнением официального Брюсселя о курсе Еревана на членство в ЕС.Песков напомнил также, что Турция десятилетиями безуспешно добивалась вступления в ЕС, не встречая особой взаимности со стороны Брюсселя."Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал пресс-секретарь президента России.Он заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе был мир и атмосфера взаимного доверия."Это не далёкий для нас регион, - заметил Песков. - Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность".Песков заявил также, что у России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном."Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать всё, что от нас зависит для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Ранее на эту тему: Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
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Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС

13:50 09.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Армения извлекает реальную выгоду из ЕАЭС и членство этой постсоветской республики одновременно ещё и в Евросоюзе невозможно. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Оценивая решение правительства Армении об одобрении законопроекта, регламентирующего начало процесса присоединения республики к Евросоюзу, Песков указал на ряд проблем.
Фото: Никол Пашинян
11:06
Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕСКабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса присоединения постсоветской республики к Евросоюзу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД Армении.
"Армения является членом ЕАЭС, причём это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, даёт весьма и весьма положительные дивиденды для Армении - как для государства, и для народа этой страны", - сказал Песков.
Он отметил, что выгоды Армении от членства в Евразийском экономическом союзе измеряются в процентах повышенных темпов этой постсоветской республики в связи с членством в ЕАЭС.
"Конечно, быть членами двух разных организаций - гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков.
Он также обратил внимание на суверенное право Армении вступать в какие-либо межгосударственные союзы. Однако, отметил пресс-секретарь российского лидера, было бы неплохо поинтересоваться мнением официального Брюсселя о курсе Еревана на членство в ЕС.
"Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении, - заявил Песков. – Также мы знаем, что ведь это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счёт позиция у Евросоюза".
Песков напомнил также, что Турция десятилетиями безуспешно добивалась вступления в ЕС, не встречая особой взаимности со стороны Брюсселя.
"Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал пресс-секретарь президента России.
Он заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе был мир и атмосфера взаимного доверия.
"Это не далёкий для нас регион, - заметил Песков. - Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность".
Песков заявил также, что у России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.
"Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать всё, что от нас зависит для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее на эту тему: Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
 
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