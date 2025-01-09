https://ukraina.ru/20250109/1060158501.html

Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС

Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС - 09.01.2025 Украина.ру

Песков: Армении невозможно быть членом одновременно ЕАЭС и ЕС

Армения извлекает реальную выгоду из ЕАЭС и членство этой постсоветской республики одновременно ещё и в Евросоюзе невозможно. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-01-09T13:50

2025-01-09T13:50

2025-01-09T13:50

новости

армения

россия

брюссель

дмитрий песков

ес

еаэс

снг

постсоветское пространство

восточное партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

Оценивая решение правительства Армении об одобрении законопроекта, регламентирующего начало процесса присоединения республики к Евросоюзу, Песков указал на ряд проблем."Армения является членом ЕАЭС, причём это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, даёт весьма и весьма положительные дивиденды для Армении - как для государства, и для народа этой страны", - сказал Песков.Он отметил, что выгоды Армении от членства в Евразийском экономическом союзе измеряются в процентах повышенных темпов этой постсоветской республики в связи с членством в ЕАЭС."Конечно, быть членами двух разных организаций - гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков.Он также обратил внимание на суверенное право Армении вступать в какие-либо межгосударственные союзы. Однако, отметил пресс-секретарь российского лидера, было бы неплохо поинтересоваться мнением официального Брюсселя о курсе Еревана на членство в ЕС.Песков напомнил также, что Турция десятилетиями безуспешно добивалась вступления в ЕС, не встречая особой взаимности со стороны Брюсселя."Поэтому здесь, конечно, во многом нужно разобраться, нужно понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют," - сказал пресс-секретарь президента России.Он заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе был мир и атмосфера взаимного доверия."Это не далёкий для нас регион, - заметил Песков. - Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность".Песков заявил также, что у России хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном."Мы дорожим этими отношениями, и мы намерены делать всё, что от нас зависит для того, чтобы и дальше эти отношения развивать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Ранее на эту тему: Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС

https://ukraina.ru/20250109/1060153658.html

армения

россия

брюссель

бывший ссср

кавказ

турция

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, брюссель, дмитрий песков, ес, еаэс, снг, постсоветское пространство, восточное партнерство, бывший ссср, евроинтеграция, кавказ, турция, членство, азербайджан