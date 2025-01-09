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Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию

Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию - 09.01.2025 Украина.ру

Первые жертвы энергетического кризиса в Приднестровье. Как власти Украины и Молдавии провоцируют Россию

В Приднестровье (ПМР) зафиксированы первые случаи гибели людей, которые пытались согреться дома на фоне энергетического кризиса. Об этом 9 января сообщил телеканалу "Россия 24" глава МИД республики Виталий Игнатьев

2025-01-09T13:07

2025-01-09T13:07

2025-01-09T13:35

газ

российский газ

энергетический кризис

европа

молдавия

приднестровье

приднестровская молдавская республика

венгрия

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Параллельно президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что бесплатный газ, который поставляла республике Россия, был гуманитарной помощью. Он пояснил, что ПМР предложили направлять полученную от населения плату за газ на покрытие социальных обязательств перед согражданами."Фактически данная техническая, гуманитарно-техническая помощь предоставлялась Российской Федерацией в связи с деструктивными действиями Молдовы по ограничению бизнеса в Приднестровье", - подчеркнул Красносельский, уточнив, что власти республики исправно направляли России отчеты о расходовании полученных за газ средств.Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо отчитался по газовому вопросу перед населением своей страны, заявив, что надежные поставки газа в республику - результат его декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.Он добавил, что причина энергетического кризиса находится в Киеве и пригрозил режиму Владимира Зеленского ответными мерами в виде сокращения пособий украинским беженцам и прекращения поставок электроэнергии на Украину из Словакии.Днем ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто также заявил, что Украина поставила страны ЕС в сложное положение, и Киев должен соблюдать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа в Европу.На эти слова почти молниеносно отреагировали на Банковой. Там заявили, что по данным Еврокомиссии никакого энергетического кризиса в Европе не случилось, а если у Венгрии "в приоритете усиление России, а не ЕС и США", то Украина готова занять "свободное" место в ЕС и НАТО, "если Будапешт решит освободить его в пользу СНГ или ОДКБ".1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину. О том, что они не будут продлены Зеленский говорил давно.Ситуацию в Приднестровье усугубило и другое обстоятельство: долг Молдавии перед российским "Газпромом" с 2022 года превысил 709 миллионов долларов. Кишинев платить отказался, мотивируя это тем, что потрачены указанные средства были исключительно на снабжение голубым топливом ПМР. Однако у "Газпрома" другая информация: Кишинев также пользовался получаемым у России ресурсом.Результат - 28 декабря 2024 года российская ресурсная компания сообщила, что снизит перекачку газа в Молдавию до нуля.Эксперты отмечают, что таким образом интересы молдавского и украинского руководства совпали: для Кишинева - удушение Приднестровья и отказ от возврата долгов. Для Киева - попытка вызвать со стороны российского руководства агрессивные действия, либо признание факта, что Россия не может защитить своих граждан, проживающих в ПМР.На днях Служба Внешней Разведки РФ заявила, что режим президента Молдавии Майи Санду планирует захватить принадлежащую российскому "Интер РАО" Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС в том случае, если Москва откажется обеспечить Молдавию бесплатным газом.О том, какие инструменты воздействия в этой ситуации есть у России и возможно ли разрешение энергетического кризиса в ПМР, можно прочитать в интервью Амерберга Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар.Так или иначе, отмечают специалисты по энергетике, газовые качели только начинают раскачиваться. Впереди еще борьба за рынок Европы. Но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.Интересно, что буквально через пару дней после того, как Симонов сделал этот прогноз, Верховная Рада зарегистрировала законопроект о запрете транзита еще и российской нефти через территорию Украины. Автор инициативы - лидер "Евросолидарности" и экс-президент Петр Порошенко. Он планирует перекрыть нефтепровод "Дружба" максимум через месяц.Подробнее об энергетическом конфликте между Молдавией и Придестровьем - в статье Марины Поляковой "Двойная провокация Киева и Кишинёва. Приднестровье стремительно замерзает, руководство Молдовы нагло лжет"

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Марина Полякова

газ, российский газ, энергетический кризис, европа, молдавия, приднестровье, приднестровская молдавская республика, венгрия