Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС - 09.01.2025 Украина.ру
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Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС
Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС - 09.01.2025 Украина.ру
Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС
Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса присоединения постсоветской республики к Евросоюзу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД Армении.
2025-01-09T11:06
2025-01-09T11:06
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"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", - сказано в постановлении Кабмина, проект которого представил глава МИД республики Арарат Мирзоян.Глава армянской дипломатии отметил, что в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие постсоветской республике в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.Кроме того, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в Евросоюзе, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. По его словам, после принятия законопроекта Армении надо будет разработать с ЕС соответствующий план действий."Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике... Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов", - заявил Пашинян.Армения является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС. Армения также является членом ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений.Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ
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новости, армения, белоруссия, грузия, никол пашинян, владимир зотов, ес, кабмин, мид армении, международные отношения, международная политика, евроинтеграция, нато, евросоюз, дипломатия, дипломатические отношения, законопроект, восточное партнерство, восточная нефтехимическая компания, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Армения, Белоруссия, Грузия, Никол Пашинян, Владимир Зотов, ЕС, Кабмин, МИД Армении, международные отношения, Международная политика, евроинтеграция, НАТО, Евросоюз, дипломатия, дипломатические отношения, законопроект, Восточное партнерство, Восточная нефтехимическая компания, постсоветское пространство, бывший СССР

Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС

11:06 09.01.2025
 
© primeminister.amФото: Никол Пашинян
Фото: Никол Пашинян
© primeminister.am
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Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса присоединения постсоветской республики к Евросоюзу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД Армении.
"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", - сказано в постановлении Кабмина, проект которого представил глава МИД республики Арарат Мирзоян.
Глава армянской дипломатии отметил, что в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие постсоветской республике в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.
Кроме того, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в Евросоюзе, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. По его словам, после принятия законопроекта Армении надо будет разработать с ЕС соответствующий план действий.
"Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике... Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов", - заявил Пашинян.
Армения является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС. Армения также является членом ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений.
Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ
 
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