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Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС

Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС - 09.01.2025 Украина.ру

Правительство Армении поддержало законопроект о процессе присоединения к ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса присоединения постсоветской республики к Евросоюзу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД Армении.

2025-01-09T11:06

2025-01-09T11:06

2025-01-09T11:06

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"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", - сказано в постановлении Кабмина, проект которого представил глава МИД республики Арарат Мирзоян.Глава армянской дипломатии отметил, что в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие постсоветской республике в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.Кроме того, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в Евросоюзе, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. По его словам, после принятия законопроекта Армении надо будет разработать с ЕС соответствующий план действий."Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике... Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов", - заявил Пашинян.Армения является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС. Армения также является членом ЕАЭС, ОДКБ и других международных объединений.Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Армения хочет стать "внеблоковой". Политика Пашиняна и кризис ОДКБ

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