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Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий

Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий - 09.01.2025 Украина.ру

Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий

Правительство Донецкой Народной Республики продлило действие порядка трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий. Об этом 9 января сообщил правительственный телеграм-канал республики.

2025-01-09T10:23

2025-01-09T10:23

2025-01-09T10:23

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"В 2025 году граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации, - пояснили в правительстве ДНР. - Решение направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введен средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников".Там также отметили, что для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.Там также напомнили, что такой порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий действует с 2024 года.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января

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новости, донецкая народная республика, россия, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, экономика, днр, новые регионы