Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий - 09.01.2025 Украина.ру
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Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий
Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий - 09.01.2025 Украина.ру
Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий
Правительство Донецкой Народной Республики продлило действие порядка трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий. Об этом 9 января сообщил правительственный телеграм-канал республики.
2025-01-09T10:23
2025-01-09T10:23
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"В 2025 году граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации, - пояснили в правительстве ДНР. - Решение направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введен средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников".Там также отметили, что для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.Там также напомнили, что такой порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий действует с 2024 года.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
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новости, донецкая народная республика, россия, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, экономика, днр, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, социальная политика, социальное государство, рынок труда, трудоустройство, экономика, ДНР, Новые регионы

Правительство ДНР продлило режим трудоустройства сотрудников остановившихся предприятий

10:23 09.01.2025
 
трудоустройство / правительство ДНР
трудоустройство / правительство ДНР
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Правительство Донецкой Народной Республики продлило действие порядка трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий. Об этом 9 января сообщил правительственный телеграм-канал республики.
"В 2025 году граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации, - пояснили в правительстве ДНР. - Решение направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введен средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников".
Там также отметили, что для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.
"Трудовой договор, заключенный с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервется", - отметили в правительстве ДНР.
Там также напомнили, что такой порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий действует с 2024 года.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
 
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