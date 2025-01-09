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Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет

Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет - 09.01.2025 Украина.ру

Рада приняла закон о постановке женщин на воинский учет

Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект, который позволяет женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на воинский учет исключительно добровольно. Об этом сообщил 9 января в телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко *

2025-01-09T13:31

2025-01-09T13:31

2025-01-09T13:59

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"Рада проголосовала в целом за законопроект о базовой военной подготовке. "За" - 298. Моя правка, которая прошла в этот законопроект, защитила женщин от мобилизации. Но еще раз: прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того, чтобы ставили на воинский учет, тоже исключительно добровольно", - написал Гончаренко.По его словам, этот законопроект также позволит юношам, которым сейчас исполняется 18 лет, за границей встать на учет, не приезжая на Украину.Еще в 2023 году журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times писало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.В начале декабря парламент Украины принял за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет. Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных.Об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, россия, рада, верховная рада