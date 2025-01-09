https://ukraina.ru/20250109/1060156456.html

Боевой ИИ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 января

Боевой ИИ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 января - 09.01.2025 Украина.ру

Боевой ИИ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 января

Боевые действия в зоне СВО продолжаются, в Генштабе ВСУ жалуются на "безостановочные" атаки русских, украинские военные сдаются в плен; Запад использует украинский конфликт для испытания боевых возможностей искусственного интеллекта (ИИ); ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории, ВС РФ вытесняют противника в Курской области

2025-01-09T13:03

2025-01-09T13:03

2025-01-09T14:01

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россия

украина

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вооруженные силы украины

генштаб

верховная рада

владимир зеленский

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Боевые действияБоевые действия в зоне проведения спецоперации продолжаются. В Генштабе ВСУ пожаловались в телеграм-канале на "безостановочные" атаки русских и назвали обстановку на фронте сложной.По данным МО РФ, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в Запорожской и Херсонской областях.На Харьковском направлении подразделениями группировки российских войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.Сообщается, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили своё тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Новая Кругляковка, Ковшаровка, Ивановка и Западное. При этом российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник понёс потери.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр", они нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск (Торецк), Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Отражено 12 контратак штурмовых формирований ВСУ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новосёлка, Разлив, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах", – говорится в сводке МО РФ.Война и искусственный интеллектЗападные хозяева киевского режима используют украинский конфликт (а он идёт не только на территории Украины) как полигон для подготовки к конфликтам будущего. Сейчас они проводят испытания в боевых условиях новейших разработок в сфере вооружений и организации ведения войны, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил изданию "АиФ" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников.По его словам, Запад готовится к сетецентрической войне, проверяя наработки в боевых условиях. В частности, анализ боевых действий показывает, что ИИ использовался ВСУ для координации действий в ходе попытки нового наступления в Курской области, предпринятой 5 января, отметил военный.Иванников добавил, что Запад навязывает России войну техники и технологий. Эти наработки могут быть применены, например, в возможном будущем конфликте в Арктике, а Украина — "это подходящий полигон, который позволит протестировать технологии, выявить все ошибки и исправить".Вэсэушники сдаются в пленШтурмовая группа Южной группировки ВС РФ в составе трёх человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен 11 солдат ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой группы с позывным "Боксёр". По его словам, при зачистке дома были обнаружены и подавлены огневые точки противника."Враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных (бригад — Ред.), была такая сборная команда из разных бригад ВСУ (…) — они запросили пощады, и мы там наловили по этому дому 11 человек втроём", — рассказал боец."По его словам, противник был морально подавлен и понимал, что сдаться в плен гораздо лучше, чем погибнуть за неконституционный режим Владимира Зеленского", — передает агентство в четверг, 9 января.ОбстрелыВС РФ нанесли удары по Черкасской (Канев), Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Полтавской (Кременчуг, Полтава, Гадяч), Днепропетровской (Кривой Рог, Павлоград, Каменское (Днепродзержинск)), Черниговской (Нежин) областям, информирует в своем телеграм-блоге экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царёв.Накануне ракетный удар нанесен по административному зданию и цехам оборонного завода "Мотор Сич" во временно контролируемом ВСУ Запорожье. По информации ряда источников, этот удар привёл к остановке производства двигателей для украинских беспилотников.В то же время ВСУ продолжают попытки совершать атаки на объекты, расположенные на российской территории. По информации МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 15 украинских БПЛА. Из них 9 в Краснодарском крае, 5 в Белгородской области и один в Брянской области.Как сообщил в своём телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки ударам со стороны ВСУ подверглись 23 населённых пункта, есть раненые среди гражданских (украинский дрон атаковал машину семейной пары), в одном из районов повреждены электросети.Ситуация в Курской областиВ Курской области продолжается планомерное выдавливание ВСУ. Как информирует телеграм-канал "Два майора", группировка российских войск "Север" ведёт упорные бои, выбивая противника из опорных пунктов между Гуево и Куриловка, а также в лесополосах Суджанского приграничья.Идут бои в районе населёенных пунктов Старая Сорочина, Махновка и Бондаревка."В течение суток зафиксировано прибытие свыше 350 человек личного состава противника в регион, в том числе из сил специальных операций и 132 отдельного разведбата. Поступают данные о сосредоточении врага в районе н. п. Погребки и наличии у ВСУ резервов в Сумской области", — сообщает телеграм-канал.По данным канала "Дневник Десантника", ВС РФ взяли под контроль Погребки, противник дважды проводил контратаки, но они были отбиты.Подробнее о том. Что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060155874.html

https://ukraina.ru/20250109/1060154456.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, генштаб, верховная рада, владимир зеленский