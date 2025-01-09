Дубинский: Трамп предъявил ультиматум Зеленскому. Ждет ли Киев американская месть? - 09.01.2025 Украина.ру
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Дубинский: Трамп предъявил ультиматум Зеленскому. Ждет ли Киев американская месть?
Дубинский: Трамп предъявил ультиматум Зеленскому. Ждет ли Киев американская месть? - 09.01.2025 Украина.ру
Дубинский: Трамп предъявил ультиматум Зеленскому. Ждет ли Киев американская месть?
Слова вновь избранного президента США Дональда Трампа о сроках завершения конфликта с Россией на самом деле - ультиматумом Владимиру Зеленскому. Такое мнение в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене
2025-01-09T11:49
2025-01-09T11:49
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Речь идет о заявлении Трампа, сделанном во вторник, 7 января. В этот день новый американский лидер подтвердил, что его ранние высказывания о завершении конфликта на Украине несколько оторваны от реальности, а вот полгода - вполне реальный срок. Дубинский уверен, что таким образом Трамп фактически отвел этот срок Зеленскому.Он добавил, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог накануне это лишь подтвердил, сказав в беседе с журналистами телеканала Fox News, что Трамп хочет завершить конфликт "как можно скорее".Интересно, что в том же интервью Келлог заявил о желании Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине без уступок российскому лидеру Владимиру Путину, сохранив Киев и его суверенитет. При этом срок на эту работу спецпосланник Трампа отвел куда меньший - всего 100 дней.Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в КиевРяд экспертов склоняются к тому, что Трамп еще отомстит Зеленскому за старые обиды. В частности, политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив в интервью изданию Украина.ру ранее отметил, что новый лидер США считает главаря киевского режима одним из виновников своей неудачи на выборах президента США в 2020 году."По словам знающих людей, именно действия Зеленского и его ближнего круга в 2020 году Трамп полагает одной из причин своей тогдашней неудачной избирательной кампании. Мало того, что он не получил тогда на руки козыри в виде подтверждения коррупции семейства Байденов, так еще и, с молчаливого согласия Зеленского, был обвинен в попытке выборных махинаций", - заявил эксперт, выразив уверенность, что новая американская администрация начнет расследовать факты коррупции, которая связана с разворовыванием западной помощи Киеву."Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к ЗеленскомуВ пользу этой версии в сентябре уже прошлого года, то есть во время предвыборной гонки, высказывался и сам Трамп. В частности, ему не понравилось, что Зеленский агитировал за его конкурентку Камалу Харрис во время визита на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, а что еще хуже - открыто критиковал самого Трампа."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп, добавив, что в случае победы на выборах пересмотрит американскую политику в отношении Украины и Зеленского в частности."Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Однако большинство политологов склоняются к тому, что как бы эмоционально ни реагировал новый американский президент на поведение представителей киевского режима, решения Вашингтона в отношении Украины будут крайне расчетливыми.В частности, автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что помимо прочих целей на Украине, новый американский лидер преследует еще и мотив ослабить демократов. Однако в любом случае, за миротворческими инициативами Трампа скрывается "голый политический расчет", очевидный другим "игрокам"."Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на УкраинеДругие темы: "Жизнь украинского боевика стоит как персонаж в игре": в атаке под Курском ВСУ использовали ИИ.
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Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Украина.ру, Верховная Рада, СИЗО

Дубинский: Трамп предъявил ультиматум Зеленскому. Ждет ли Киев американская месть?

11:49 09.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Слова вновь избранного президента США Дональда Трампа о сроках завершения конфликта с Россией на самом деле - ультиматумом Владимиру Зеленскому. Такое мнение в своем телеграм-канале озвучил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене
Речь идет о заявлении Трампа, сделанном во вторник, 7 января. В этот день новый американский лидер подтвердил, что его ранние высказывания о завершении конфликта на Украине несколько оторваны от реальности, а вот полгода - вполне реальный срок. Дубинский уверен, что таким образом Трамп фактически отвел этот срок Зеленскому.

"Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". <...> Фактически, дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", - отметил Дубинский.

Он добавил, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог накануне это лишь подтвердил, сказав в беседе с журналистами телеканала Fox News, что Трамп хочет завершить конфликт "как можно скорее".
Интересно, что в том же интервью Келлог заявил о желании Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине без уступок российскому лидеру Владимиру Путину, сохранив Киев и его суверенитет. При этом срок на эту работу спецпосланник Трампа отвел куда меньший - всего 100 дней.
Келлог: Трамп желает спасти Украину без уступок Путину
"А что случилось?". Будущий спецпосланник Трампа по Украине передумал ехать в Киев
Ряд экспертов склоняются к тому, что Трамп еще отомстит Зеленскому за старые обиды. В частности, политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив в интервью изданию Украина.ру ранее отметил, что новый лидер США считает главаря киевского режима одним из виновников своей неудачи на выборах президента США в 2020 году.
"По словам знающих людей, именно действия Зеленского и его ближнего круга в 2020 году Трамп полагает одной из причин своей тогдашней неудачной избирательной кампании. Мало того, что он не получил тогда на руки козыри в виде подтверждения коррупции семейства Байденов, так еще и, с молчаливого согласия Зеленского, был обвинен в попытке выборных махинаций", - заявил эксперт, выразив уверенность, что новая американская администрация начнет расследовать факты коррупции, которая связана с разворовыванием западной помощи Киеву.
"Ничего не забыл": политтехнолог о том, какие личные счеты есть у Трампа к Зеленскому
В пользу этой версии в сентябре уже прошлого года, то есть во время предвыборной гонки, высказывался и сам Трамп. В частности, ему не понравилось, что Зеленский агитировал за его конкурентку Камалу Харрис во время визита на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, а что еще хуже - открыто критиковал самого Трампа.
"Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп, добавив, что в случае победы на выборах пересмотрит американскую политику в отношении Украины и Зеленского в частности.
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
Однако большинство политологов склоняются к тому, что как бы эмоционально ни реагировал новый американский президент на поведение представителей киевского режима, решения Вашингтона в отношении Украины будут крайне расчетливыми.
В частности, автор издания Украина.ру Василий Стоякин отметил, что помимо прочих целей на Украине, новый американский лидер преследует еще и мотив ослабить демократов. Однако в любом случае, за миротворческими инициативами Трампа скрывается "голый политический расчет", очевидный другим "игрокам".
"Трамп, конечно, человек крайне эмоциональный. Но нужно понимать, что он занят немножко другими вопросами. А именно - американскими событиями, поэтому ему немножко не до поведения фюреров в банановых республиках. Зеленский, понятное дело, его достал. Украина достала еще в прошлый президентский срок, однако никаких существенных мер Трамп не принял, более того, тогда он действовал в интересах Киева, и самые серьезные санкции против России и довольно большие объемы оружия Украине были реализованы при Трампе. Так что вполне вероятно, что новый президент США окажется выше того, чтобы мстить какому-то Зеленскому", - считает Стоякин.
"Голый политический расчет": Стоякин объяснил, почему Трамп так волнует о мире на Украине
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Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли ТрампаПолитика вновь избранного президента США Дональда Трампа непредсказуема и сиюминутна. Это значит, что никаких ожиданий строить на его счет не следует. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
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