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Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта - 09.01.2025 Украина.ру

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта

Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Об этом заявил 9 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2025-01-09T09:56

2025-01-09T09:56

2025-01-09T09:56

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"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев.Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, россия, канада, совбез, дмитрий медведев