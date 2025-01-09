Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Об этом заявил 9 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев.
Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию.
Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.
В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х.
"Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости", - написал Медведев.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.