Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта - 09.01.2025 Украина.ру
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Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта - 09.01.2025 Украина.ру
Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта
Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Об этом заявил 9 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2025-01-09T09:56
2025-01-09T09:56
новости
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совбез
дмитрий медведев
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"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев.Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, россия, канада, совбез, дмитрий медведев
Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Канада, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев усомнился в быстрых успехах Трампа в урегулировании украинского конфликта

09:56 09.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны. Об этом заявил 9 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев.
Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию.
Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.
В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х.

"Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости", - написал Медведев.

Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампРоссияКанадаСовбезДмитрий Медведев
 
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