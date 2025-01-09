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Косачев высказался о беззащитности Европы из-за мнимых ценностей
Косачев высказался о беззащитности Европы из-за мнимых ценностей - 09.01.2025 Украина.ру
Косачев высказался о беззащитности Европы из-за мнимых ценностей
Для Европы становится актуальным разворот на Восток, в многополярную Евразию. Таким мнением поделился в телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
2025-01-09T12:34
2025-01-09T12:34
2025-01-09T12:35
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европа
евразия
запад
косачев
дональд трамп
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"Двинувшись на однополярный Запад, а не на Восток, Европа не стала пан-Америкой, а лишь утратила себя. Разворот на Восток, в многополярную Евразию, становится для Европы ой как актуальным", - написал Косачев.Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп начал диктовать странам Европы необходимость повысить военные расходы, а также угрожал отобрать у Дании Гренландию. По словам политика, сейчас Европу некому защищать от "гримас однополярного мира", который теперь персонализирован Трампом.О потерях Европы в украинском конфликте - в материале Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января на сайте Украина.ру.
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новости, европа, евразия, запад, косачев, дональд трамп
Новости, Европа, Евразия, Запад, Косачев, Дональд Трамп
Косачев высказался о беззащитности Европы из-за мнимых ценностей
12:34 09.01.2025 (обновлено: 12:35 09.01.2025)
Для Европы становится актуальным разворот на Восток, в многополярную Евразию. Таким мнением поделился в телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
"Двинувшись на однополярный Запад, а не на Восток, Европа не стала пан-Америкой, а лишь утратила себя. Разворот на Восток, в многополярную Евразию, становится для Европы ой как актуальным", - написал Косачев.
Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп
начал диктовать странам Европы необходимость повысить военные расходы, а также угрожал отобрать у Дании
Гренландию.
По словам политика, сейчас Европу некому защищать от "гримас однополярного мира", который теперь персонализирован Трампом.
"А ведь всё могло быть иначе, останься Европа привержена более естественным для нее и географически, и ментально евразийским, а не мнимым евроатлантическим ценностям. Ценители географии давно подметили, что север и юг - это абсолютные понятия, а запад и восток - относительные. В том смысле, что если с северного полюса двинуться на юг, то придешь на южный полюс, и наоборот. А вот выйдя с запада или с востока, вернешься в конечном счете только к себе", - добавил Косачев.