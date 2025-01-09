Косачев высказался о беззащитности Европы из-за мнимых ценностей

"А ведь всё могло быть иначе, останься Европа привержена более естественным для нее и географически, и ментально евразийским, а не мнимым евроатлантическим ценностям. Ценители географии давно подметили, что север и юг - это абсолютные понятия, а запад и восток - относительные. В том смысле, что если с северного полюса двинуться на юг, то придешь на южный полюс, и наоборот. А вот выйдя с запада или с востока, вернешься в конечном счете только к себе", - добавил Косачев.