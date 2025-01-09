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Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico

Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico - 09.01.2025 Украина.ру

Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico

Контактная группа по вооружению Украины может прекратить своё существование после ротации на посту президента США. Об этом сообщило издание Politico.

2025-01-09T09:58

2025-01-09T09:58

2025-01-09T09:58

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Контактная группа по вооружению Украины собирается на 25-е заседание в четверг 9 января. На встречу вылетел министр обороны США Ллойд Остин, а также его украинский коллега Рустем Умеров.По мнению Politico, в таком формате группа может больше не собраться. Под вопросом её существование после того, как Дональд Трамп сменит на посту президента США Джозефа Байдена, сказано в публикации.По его информации, распад группы станет ударом для Киева, который переживает не лучшие времена. Остин был лидером этого проекта, США играли ведущую роль и сейчас ни одна страна не заявила о намерении взять на себя руководство группой, отметило издание.Накануне, 8 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на одноименной авиабазе ВВС США в Германии может стать последней встречей в таком виде, так как у Дональда Трампа иное видение многих вопросов, чем у Джо Байдена."Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, вероятно, предложит другую форму этой деятельности", - сказал Косиняк-Камыш.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января

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новости, сша, украина, киев, ллойд остин, дональд трамп, рустем умеров, politico, рамштайн, контактная группа, спецоперация, сво, военная помощь, минобороны украины, фрг