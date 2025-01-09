Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico - 09.01.2025 Украина.ру
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Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico
Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico - 09.01.2025 Украина.ру
Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico
Контактная группа по вооружению Украины может прекратить своё существование после ротации на посту президента США. Об этом сообщило издание Politico.
2025-01-09T09:58
2025-01-09T09:58
новости
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украина
киев
ллойд остин
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рустем умеров
politico
рамштайн
контактная группа
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Контактная группа по вооружению Украины собирается на 25-е заседание в четверг 9 января. На встречу вылетел министр обороны США Ллойд Остин, а также его украинский коллега Рустем Умеров.По мнению Politico, в таком формате группа может больше не собраться. Под вопросом её существование после того, как Дональд Трамп сменит на посту президента США Джозефа Байдена, сказано в публикации.По его информации, распад группы станет ударом для Киева, который переживает не лучшие времена. Остин был лидером этого проекта, США играли ведущую роль и сейчас ни одна страна не заявила о намерении взять на себя руководство группой, отметило издание.Накануне, 8 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на одноименной авиабазе ВВС США в Германии может стать последней встречей в таком виде, так как у Дональда Трампа иное видение многих вопросов, чем у Джо Байдена."Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, вероятно, предложит другую форму этой деятельности", - сказал Косиняк-Камыш.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
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новости, сша, украина, киев, ллойд остин, дональд трамп, рустем умеров, politico, рамштайн, контактная группа, спецоперация, сво, военная помощь, минобороны украины, фрг
Новости, США, Украина, Киев, Ллойд Остин, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Politico, Рамштайн, Контактная группа, Спецоперация, СВО, военная помощь, Минобороны Украины, ФРГ

Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" может больше не собраться - Politico

09:58 09.01.2025
 
Рамштайн
Рамштайн
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Контактная группа по вооружению Украины может прекратить своё существование после ротации на посту президента США. Об этом сообщило издание Politico.
Контактная группа по вооружению Украины собирается на 25-е заседание в четверг 9 января. На встречу вылетел министр обороны США Ллойд Остин, а также его украинский коллега Рустем Умеров.
По мнению Politico, в таком формате группа может больше не собраться. Под вопросом её существование после того, как Дональд Трамп сменит на посту президента США Джозефа Байдена, сказано в публикации.
"В следующий раз, когда группа соберется, всё будет выглядеть совсем иначе - если она вообще соберется", - констатировало издание.
По его информации, распад группы станет ударом для Киева, который переживает не лучшие времена. Остин был лидером этого проекта, США играли ведущую роль и сейчас ни одна страна не заявила о намерении взять на себя руководство группой, отметило издание.
Накануне, 8 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что встреча в формате "Рамштайн" на одноименной авиабазе ВВС США в Германии может стать последней встречей в таком виде, так как у Дональда Трампа иное видение многих вопросов, чем у Джо Байдена.
"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, вероятно, предложит другую форму этой деятельности", - сказал Косиняк-Камыш.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Нецензурный Зеленский, успехи ВС РФ, потери Европы в конфликте. Главное на Украине на утро 9 января
 
НовостиСШАУкраинаКиевЛлойд ОстинДональд ТрампРустем УмеровPoliticoРамштайнКонтактная группаСпецоперацияСВОвоенная помощьМинобороны УкраиныФРГ
 
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