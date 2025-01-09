Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси
Саломе Зурабишвили после окончания своих президентский полномочий в Грузии уехала в США - там она трудоустроилась преподавателем.
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря после инаугурации нового президента Грузии – им стал им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.
Не признав итоги парламентских, а затем и президентских выборов, экс-президент пыталась возглавить оппозиционное движение. Она призывала школьников и других учащихся принять участие в массовых беспорядках, выражая несогласие с данными Центризбиркома Грузии и решениями парламентского большинства.
Теперь она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США. Как отметил телеканал "Известия" со ссылкой на вашингтонский институт, "Зурабишвили стала сотрудником учебного заведения и бывший президент будет передавать знания студентам о том, как создавать демократию".
Евросоюз также не признал итоги выборов в Грузии. Прибалтийские постсоветские республики ЕС ввели санкции против официального Тбилиси.
Тем временем другой грузинский экс-президент Михаил Саакашвили отбывает срок в тюрьме. Суд признал его виновным в коррупции и других тяжких преступлениях на посту президента, который он занимал в 2008-2013 годах.
"Мы имеем дело с людьми, с бандой, которая понимает только один язык. Эта преступная банда понимает только один язык – язык палки. Мы не должны их успокаивать, напротив, они должны бояться, пока не отступят. Мы не должны призывать их: „Давайте поговорим“, они сами должны умолять нас о диалоге. Это сегодня единственный выход. Прекратим эти увещевания, заклинания, улыбчивые призывы к чему-либо", - заявил 24 декабря Саакашвили, комментируя ситуацию в постсоветской республике.
Грузия является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС.
Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?