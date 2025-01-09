https://ukraina.ru/20250109/1060156738.html

Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии

Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии - 09.01.2025 Украина.ру

Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии

Саломе Зурабишвили после окончания своих президентский полномочий в Грузии уехала в США - там она трудоустроилась преподавателем.

2025-01-09T12:56

2025-01-09T12:56

2025-01-09T12:56

новости

грузия

сша

тбилиси

саломе зурабишвили

ес

владимир зотов

евроинтеграция

президентские выборы

бывший ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059865989_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_0761c617c3a7006ca316c9d1b2114f7c.jpg

Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря после инаугурации нового президента Грузии – им стал им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.Не признав итоги парламентских, а затем и президентских выборов, экс-президент пыталась возглавить оппозиционное движение. Она призывала школьников и других учащихся принять участие в массовых беспорядках, выражая несогласие с данными Центризбиркома Грузии и решениями парламентского большинства.Теперь она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США. Как отметил телеканал "Известия" со ссылкой на вашингтонский институт, "Зурабишвили стала сотрудником учебного заведения и бывший президент будет передавать знания студентам о том, как создавать демократию".Евросоюз также не признал итоги выборов в Грузии. Прибалтийские постсоветские республики ЕС ввели санкции против официального Тбилиси.Тем временем другой грузинский экс-президент Михаил Саакашвили отбывает срок в тюрьме. Суд признал его виновным в коррупции и других тяжких преступлениях на посту президента, который он занимал в 2008-2013 годах. "Мы имеем дело с людьми, с бандой, которая понимает только один язык. Эта преступная банда понимает только один язык – язык палки. Мы не должны их успокаивать, напротив, они должны бояться, пока не отступят. Мы не должны призывать их: „Давайте поговорим“, они сами должны умолять нас о диалоге. Это сегодня единственный выход. Прекратим эти увещевания, заклинания, улыбчивые призывы к чему-либо", - заявил 24 декабря Саакашвили, комментируя ситуацию в постсоветской республике. Грузия является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС.Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?

https://ukraina.ru/20241229/1060060359.html

грузия

сша

тбилиси

бывший ссср

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, ес, владимир зотов, евроинтеграция, президентские выборы, бывший ссср, восточное партнерство, украина, нато, постсоветское пространство