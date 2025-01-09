Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии - 09.01.2025 Украина.ру
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Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии
Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии - 09.01.2025 Украина.ру
Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии
Саломе Зурабишвили после окончания своих президентский полномочий в Грузии уехала в США - там она трудоустроилась преподавателем.
2025-01-09T12:56
2025-01-09T12:56
новости
грузия
сша
тбилиси
саломе зурабишвили
ес
владимир зотов
евроинтеграция
президентские выборы
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Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря после инаугурации нового президента Грузии – им стал им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.Не признав итоги парламентских, а затем и президентских выборов, экс-президент пыталась возглавить оппозиционное движение. Она призывала школьников и других учащихся принять участие в массовых беспорядках, выражая несогласие с данными Центризбиркома Грузии и решениями парламентского большинства.Теперь она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США. Как отметил телеканал "Известия" со ссылкой на вашингтонский институт, "Зурабишвили стала сотрудником учебного заведения и бывший президент будет передавать знания студентам о том, как создавать демократию".Евросоюз также не признал итоги выборов в Грузии. Прибалтийские постсоветские республики ЕС ввели санкции против официального Тбилиси.Тем временем другой грузинский экс-президент Михаил Саакашвили отбывает срок в тюрьме. Суд признал его виновным в коррупции и других тяжких преступлениях на посту президента, который он занимал в 2008-2013 годах. "Мы имеем дело с людьми, с бандой, которая понимает только один язык. Эта преступная банда понимает только один язык – язык палки. Мы не должны их успокаивать, напротив, они должны бояться, пока не отступят. Мы не должны призывать их: „Давайте поговорим“, они сами должны умолять нас о диалоге. Это сегодня единственный выход. Прекратим эти увещевания, заклинания, улыбчивые призывы к чему-либо", - заявил 24 декабря Саакашвили, комментируя ситуацию в постсоветской республике. Грузия является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС.Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
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новости, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, ес, владимир зотов, евроинтеграция, президентские выборы, бывший ссср, восточное партнерство, украина, нато, постсоветское пространство
Новости, Грузия, США, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, ЕС, Владимир Зотов, евроинтеграция, президентские выборы, бывший СССР, Восточное партнерство, Украина, НАТО, постсоветское пространство

Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США учить студентов демократии

12:56 09.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси
Президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Саломе Зурабишвили после окончания своих президентский полномочий в Грузии уехала в США - там она трудоустроилась преподавателем.
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря после инаугурации нового президента Грузии – им стал им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.
Не признав итоги парламентских, а затем и президентских выборов, экс-президент пыталась возглавить оппозиционное движение. Она призывала школьников и других учащихся принять участие в массовых беспорядках, выражая несогласие с данными Центризбиркома Грузии и решениями парламентского большинства.
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
29 декабря 2024, 11:00
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующимЭкс-президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря освободила резиденцию президента постсоветской республики в Тбилиси и присоединилась к митингующим оппозиционерам.
Теперь она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета в США. Как отметил телеканал "Известия" со ссылкой на вашингтонский институт, "Зурабишвили стала сотрудником учебного заведения и бывший президент будет передавать знания студентам о том, как создавать демократию".
Евросоюз также не признал итоги выборов в Грузии. Прибалтийские постсоветские республики ЕС ввели санкции против официального Тбилиси.
Тем временем другой грузинский экс-президент Михаил Саакашвили отбывает срок в тюрьме. Суд признал его виновным в коррупции и других тяжких преступлениях на посту президента, который он занимал в 2008-2013 годах.
"Мы имеем дело с людьми, с бандой, которая понимает только один язык. Эта преступная банда понимает только один язык – язык палки. Мы не должны их успокаивать, напротив, они должны бояться, пока не отступят. Мы не должны призывать их: „Давайте поговорим“, они сами должны умолять нас о диалоге. Это сегодня единственный выход. Прекратим эти увещевания, заклинания, улыбчивые призывы к чему-либо", - заявил 24 декабря Саакашвили, комментируя ситуацию в постсоветской республике.
Грузия является членом программы Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была запущена в 2009 году с участием Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. При этом Украина, Грузия и Молдавия объявили о намерении вступить в ЕС и НАТО, а Белоруссия в 2021 году приостановила участие в этом проекте, ссылаясь на санкции ЕС.
Автор издания Украина.ру Владимир Зотов рассмотрел ситуацию в публикации Клуб самоубийц. Кто будет воевать с Россией после Украины?
 
НовостиГрузияСШАТбилисиСаломе ЗурабишвилиЕСВладимир Зотовевроинтеграцияпрезидентские выборыбывший СССРВосточное партнерствоУкраинаНАТОпостсоветское пространство
 
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